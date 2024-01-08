***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAksa Enerji Üretim A.Ş.'nin grup şirketlerinden Aksa Global Investments B.V.'nin bağlı ortaklığı NDAR Energies SA, Senegal'in Saint Louis Şehri'nde 255 MW kurulu güce sahip olacak doğalgaz kombine çevrim santralinin finansmanı, kurulması, işletilmesi ve sahip olunmasına yönelik olarak yatırımlara başlayacaktır. Santralin 2026 yılı içerisinde ticari işletmeye geçmesi planlanmaktadır.NDAR Energies SA, hali hazırda Senegal Cumhuriyeti'ne ait elektrik kurumu Senelec ile imzalanmış bulunan 25 yıllık Avro'ya endeksli elektrik satın alım anlaşmasının tarafıdır.Bahsi geçen yatırım sayesinde Senegal ilk kez kendi ürettiği doğalgazla elektrik üretimi yapacaktır.Coğrafi çeşitliliği artırma kapsamındaki çalışmalarımız devam etmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233784BIST