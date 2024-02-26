***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar10 Kasım 2023 tarihli Özel Durum Açıklamamız'da da belirtildiği üzere, Aksa Enerji Özbekistan Enerji Bakanlığı'na bağlı NEGU ("National Electric Grid of Uzbekistan") ile Özbekistan'ın Talimercan şehrinde 430 MW kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulması ve işletilmesini içeren bir anlaşma imzalamıştı.Bahsi geçen santral kurulumu için gerekli ekipman tedariğinin sağlanması kapsamında, mevcut portföyümüzde yer alan 147 MW kurulu güce sahip Şanlıurfa Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'mizin Talimercan yatırımında değerlendirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, EPDK ve TEİAŞ'a yapılan lisans iptal başvurusu 25 Şubat 2024 tarihi itibarıyla EPDK kurulu tarafından onaylanmış olup, EÜ/3210-3/1940 numaralı üretim lisansı sonlanmıştır.Bahsi geçen santral ekipmanlarının söz konusu projede daha verimli kullanımı hedeflenmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252080BIST