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***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

28.04.2023 22:05
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.04.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri alım programının onaylandığı yönetim kurulu tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır.
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 30.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 1.000.000.000

Ek Açıklamalar
Şirket'imiz Yönetim Kurulu'nun 28.04.2023 tarihli kararı ile
1) Şirket'imizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak ve yatırımcılarımızın şirketimize olan güvenini korumak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarihli 9/177 sayılı ilke kararı ile yapmış olduğu duyurular çerçevesinde geri alım yapabilmesine,
2) Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 30.000.000 adet (30.000.000 TL nominal) olarak belirlenmesine,
3) Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 1.000.000.000 TL olarak belirlenmesine,
4) Geri Alım Programı'nın Yönetim Kurulumuzca onaylandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl olarak belirlenmesine,
5) İşlemler için Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine,
6) Pay geri alım programının ve program kapsamında yapılacak alımların ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına,
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143638


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