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***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

01.12.2023 20:25
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Günlük Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.04.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri alım programının onaylandığı yönetim kurulu tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır.
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 30.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 1.000.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, AKSEN, TREAKSN00011 12.10.2023 264.000 0,022 37,74 0 -
B Grubu, AKSEN, TREAKSN00011 26.10.2023 57.184 0,005 33,08 0 -
B Grubu, AKSEN, TREAKSN00011 01.12.2023 14.600 0,001 33,98 0 -

Ek Açıklamalar
Şirketimiz'in 28.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında Şirketimizce 01.12.2023 tarihinde pay başına 33,98 TL (ağırlıklı ortalama 33,98 TL) fiyat aralığından toplam 14.600 adet AKSEN payları geri alınmıştır.
01.12.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplamı 335.784 adet olup, bu payların sermayeye oranı %0,03'dür.
Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221710


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