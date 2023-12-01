***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Günlük Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.04.2023Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri alım programının onaylandığı yönetim kurulu tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır.Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 30.000.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 1.000.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, AKSEN, TREAKSN00011 12.10.2023 264.000 0,022 37,74 0 -B Grubu, AKSEN, TREAKSN00011 26.10.2023 57.184 0,005 33,08 0 -B Grubu, AKSEN, TREAKSN00011 01.12.2023 14.600 0,001 33,98 0 -Ek AçıklamalarŞirketimiz'in 28.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında Şirketimizce 01.12.2023 tarihinde pay başına 33,98 TL (ağırlıklı ortalama 33,98 TL) fiyat aralığından toplam 14.600 adet AKSEN payları geri alınmıştır.01.12.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplamı 335.784 adet olup, bu payların sermayeye oranı %0,03'dür.Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221710BIST