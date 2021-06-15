***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.750.000.000Mevcut Sermaye (TL) 613.169.118Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.226.338.236Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSN00029 293.896.220 293.896.220,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSN00029 NâmaB Grubu, AKSEN, TREAKSN00011 319.272.898 319.272.898,000 100,00000 B Grubu B Grubu, AKSEN, TREAKSN00011 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 613.169.118 613.169.118,000 100,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 247.403.635Geçmiş Yıl Karları (TL) 129.592.233Diğer (TL) an karşılanmak üzere %100 oranında artışla mevcut 613.169.118 TL'den 1.226.338.236 TL'ye yükseltilmesine,2) Artırılan 613.169.118 TL'nin 247.403.635 TL'sinin Hisse Senedi İhraç Primleri (Emisyon Primleri) hesabından, 129.592.233 TL'sinin geçmiş yıllar karlarından ve geri kalan 236.173.250 TL'sinin ise 2020 yılı dönem karından karşılanmasına,3) Artırılan 613.169.118 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına, sermaye artırımında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar verilmesine,4) Gerekli işlemlerin yürütülmesi için Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine karar vermiştir.Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942380BIST