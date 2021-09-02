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***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.09.2021 18:40



***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Yönetim Kurulu Kararı Revizyonu

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.750.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 613.169.118
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.226.338.236

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSN00029 293.896.220 293.896.220,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSN00029 Nâma
B Grubu, AKSEN, TREAKSN00011 319.272.898 319.272.898,000 100,00000 B Grubu B Grubu, AKSEN, TREAKSN00011 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 613.169.118 613.169.118,000 100,00000

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 247.403.635
Geçmiş Yıl Karları (TL) 133.204.785,62
Diğer (TL) 232.560.697,38


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.06.2021
SPK Başvuru Tarihi 24.06.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu, 1 Eylül 2021 tarihinde, kamuya açıklanan 613.169.118 TL tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı kaynaklarının 30.06.2021 tarihli mali tablolar kapsamında aşağıdaki gibi yeniden belirlenmesine karar vermiştir:
· Olağanüstü Yedekler: 232.560.697,38 TL
· Emisyon Primi: 247.403.635,00 TL
· Geçmiş Yıllar Karları: 133.204.785,62 TL
Bedelsiz sermaye artırım tutarı değişmemiş olup, SPK nezdindeki onay süreci halen devam etmektedir.
Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EK ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf
EK: 2 AOA Amendment.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961551


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