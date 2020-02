***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoÖzlem McCann Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü 23.12.2013 0216 681 10 53 ozlem.mccann@aksa.com.tr SPK İleri Düzey Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 205049 - 701375Hıdır Yıldız Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Uzmanı 10.12.2019 0216 681 11 42 hidir.yildiz@aksa.com.tr SPK İleri Düzey Lisansı 212210Nurdan Cengizek Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Yönetmeni 20.07.2015 0216 681 10 36 nurdan.cengizek@aksa.com.tr -Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerŞaban Cemil Kazancı Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı Kazancı Holding ve diğer Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu başkanlığı. Başkan Yardımcılığı ve ÜyeliğiAhmet Serdar Nişli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Kazancı Holding ve diğer Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve çeşitli yöneticilik görevleriTülay Kazancı Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyeliğiMurat Kirazlı Başkan Yardımcısı, Aksa Enerji Ticaret ve Satış Genel Müdürü Üst Düzey Yönetici Enerji Ticareti DirektörüCEM NURİ TEZEL Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı (CFO) Üst Düzey YöneticiSONER YILDIZ Yatırım ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı (COO) Üst Düzey YöneticiHAVVA ÖZLEM MCCANN Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü Üst Düzey Yönetici Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim MüdürüSENLAV GÜNER Yurt İçi Santraller İşletme ve Bakım Direktörü Üst Düzey Yönetici Mühendislik ve Türbin Santralleri DirektörüCEVDET YALÇIN Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici -MEHMET AKİF ŞAM Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Çeşitli Grup Şİrketlerinde Yönetim Kurulu ÜyeliğiHİKMET APAYDIN Merkezi Koordinasyon Direktörü Üst Düzey YöneticiMURAT ÇAPTUĞ Batı Afrika Koordinasyon Direktörü Üst Düzey Yönetici Santral Müdürü, Ülke Müdürü, Batı Afrika Santralleri KoordinatörüZÜBEYİR MUSTAFA KIZILTUNÇ Yatırımlar ve Mühendislik Direktörü Üst Düzey YöneticiÖMER MUZAFFER BAKTIR Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAksa Enerji Üretim A.Ş. - Y.Ş. Elektrik Üretimi 12900000 12900000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkRasa Enerji Üretim A.Ş. Elektrik Üretimi 80000000 79999800 TRY 99,99 Bağlı Ortaklıkİdil İki Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik Üretimi 50000000 49999600 TRY 99,99 Bağlı OrtaklıkAksa Göynük Enerji Üretim A.Ş. Elektrik Üretimi 1000000000 999.936.364,28 TRY 99,99 Bağlı OrtaklıkAksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. Elektrik Ticareti 50000000 50000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkAksa Energy Company Ghana Limited Elektrik Üretimi 500000 375000 USD 75,00 Bağlı OrtaklıkAksa Ghana B.V. Holding Şirketi 25000 25000 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkAksa Global Investments B.V. Holding Şirketi 25000 25000 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkAksa Madagascar B.V. Holding Şirketi 25000 25000 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkAksa Mali S.A. Elektrik Üretimi 10000000 10000000 XOF 100,00 Bağlı OrtaklıkOverseas Power Ltd. Mal ve Tedarik Ticareti 1000 1000 USD 100,00 Bağlı OrtaklıkAksa Madagascar S.A. Elektrik Üretimi 2757 2757 USD 100,00 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817174BIST