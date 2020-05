***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ali Metin Kazancı 139.821.099,15 TRY 22,8030Şaban Cemil Kazancı 290.547.702,88 TRY 47,3846Mehmet Kazancı 28.360.444,94 TRY 4,6252Tülay Kazancı 23.258.278,77 TRY 3,7931Necati Baykal 4.342,27 TRY 0,0007http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846940BIST