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***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.10.2020 16:48
GÜNCEL HABERLER



***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Pınar Saatcıoğlu Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Müdürü 01.10.2020 0216 681 10 53 pinar.saatcioglu@aksa.com.tr SPK İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı SPK İleri Düzey Lisansı: 207867 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı: 701822
Nurdan Cengizek Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Yönetmeni 20.07.2015 0216 681 10 36 nurdan.cengizek@aksa.com.tr -
Hıdır Yıldız Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Uzmanı 10.12.2019 0216 681 11 42 hidir.yildiz@aksa.com.tr SPK İleri Düzey Lisansı 212210




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877780


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERKO 13,20 115.095.727 % 10,00  
KENT 367,50 3.365.198 % 10,00  
CMBTN 137,60 10.671.228 % 9,99  
EMNIS 43,90 3.920.709 % 9,97  
KAPLM 17,67 14.441.100 % 9,96  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7366 7,7404 % 0,25  
Euro 9,0846 9,0996 % 0,48  
Sterlin 9,9271 9,9768 % 0,01  
Frank 8,3893 8,4399 % 0,70  
Riyal 2,0570 2,0673 % 0,47  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.906 1.907 20,78  
Altın Gr. 474 474 7,47  
Cumhuriyet 3.142 3.190 20,00  
Tam 3.125 3.204 18,91  
Yarım 1.511 1.550 9,15  
Çeyrek 758 775 4,58  
Gümüş.Ons 23,86 23,89 0,63  
Gümüş Gr. 5,92 5,92 0,16  
B. Petrol 40,51 40,51 -1,79  
Seans Raporu 18:05
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