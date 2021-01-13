***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviŞABAN CEMİL KAZANCI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 30.07.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Kazancı Holding ve diğer Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 0.0008 A Bağımsız Üye Değil - İcra Komitesi BaşkanıAHMET SERDAR NİŞLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Makine Mühendisi 30.07.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve çeşitli yöneticilik görevleri Evet A Bağımsız Üye Değil - İcra Komitesi ÜyesiTÜLAY KAZANCI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 30.07.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Kazancı Holding ve diğer Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet A Bağımsız Üye Değil - Herhangi bir komitede yer almamaktadır.ÖMER MUZAFFER BAKTIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Maden Mühendisi / Metalurjist 30.07.2019 İcrada Görevli - Kazancı Holding Yönetim Kurulu üyeliği Evet B Bağımsız Üye Değil - İcra Komitesi ÜyesiKORKUT ÖZTÜRKMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 13.01.2021 İcrada Görevli Elektrik Üreticileri Derneği Başkan Yardımcısı, Shura Enerji Dönüşüm Merkezi Danışma Konseyi Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil İcra Komitesi Başkan YardımcısıMURAT YEŞİLYURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 30.07.2019 İcrada Görevli Değil - Türk bankacılık ve reel sektörlerinde ekonomi ve iş geliştirme konularında danışman Evet B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771214 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıİLHAN HELVACI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 30.07.2019 İcrada Görevli Değil - Avukat - Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı Hukuk Bürosu Hayır B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771214 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerŞaban Cemil Kazancı Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı Kazancı Holding ve diğer Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu başkanlığı. Başkan Yardımcılığı ve ÜyeliğiAhmet Serdar Nişli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Kazancı Holding ve diğer Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve çeşitli yöneticilik görevleriTülay Kazancı Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyeliğiMurat Kirazlı Başkan Yardımcısı, Aksa Enerji Ticaret ve Satış Genel Müdürü Elektrik Mühendisi Enerji Ticareti DirektörüCEM NURİ TEZEL Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı (CFO) Finans Sektörü ProfesyoneliSONER YILDIZ Yatırım ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı (COO) Makine MühendisiSENLAV GÜNER Avrasya Santralleri İşletme ve Bakım Direktörü Makine Mühendisi Mühendislik, Türbin Santralleri Direktörü ve Yurt İçi Santraller İşletme ve Bakım DirektörüCEVDET YALÇIN Mali İşler Direktörü Finans Sektörü Profesyoneli -HİKMET APAYDIN Merkezi Koordinasyon Direktörü Elektrik MühendisiMURAT ÇAPTUĞ Batı Afrika Koordinasyon Direktörü Makine Mühendisi Santral Müdürü, Ülke Müdürü, Batı Afrika Santralleri KoordinatörüZÜBEYİR MUSTAFA KIZILTUNÇ Yatırımlar ve Mühendislik Direktörü Makine MühendisiÖMER MUZAFFER BAKTIR Yönetim Kurulu Üyesi Maden Mühendisi / MetalurjistKORKUT ÖZTÜRKMEN Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi Elektrik Üreticileri Derneği Başkan Yardımcısı, Shura Enerji Dönüşüm Merkezi Danışma Konseyi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901953BIST