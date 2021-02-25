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***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.02.2021 23:47



***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. Elektrik Ticareti 50000000 50000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Aksa Energy Company Ghana Limited Elektrik Üretimi 500000 375000 USD 75,00 Bağlı Ortaklık
Aksa Enerji Üretim A.Ş. - Y.Ş. Elektrik Üretimi 7704386 7704386 USD 100,00 Bağlı Ortaklık
Aksa Ghana B.V. Holding Şirketi 428537 428537 USD 100,00 Bağlı Ortaklık
Aksa Uzbekistan Investment B.V. Holding Şirketi 30803 30803 USD 100,00 Bağlı Ortaklık
Aksa Global Investments B.V. Holding Şirketi 640035 640035 USD 100,00 Bağlı Ortaklık
Aksa Göynük Enerji Üretim A.Ş. Elektrik Üretimi 1000000000 999936364 TRY 99,99 Bağlı Ortaklık
Aksa Madagascar B.V. Holding Şirketi 53698 53698 USD 100,00 Bağlı Ortaklık
Aksa Mali S.A. Elektrik Üretimi 15245 15245 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Aksaf Power Ltd. Elektrik Üretimi 1000 1000 USD 100,00 Bağlı Ortaklık
İdil İki Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik Üretimi 50000000 49999600 TRY 99,99 Bağlı Ortaklık
Overseas Power Ltd. Mal ve Tedarik Ticareti 1000 1000 USD 100,00 Bağlı Ortaklık
Rasa Enerji Üretim A.Ş. Elektrik Üretimi 80000000 79999800 TRY 99,99 Bağlı Ortaklık
Aksa Energy Cameroon Elektrik Üretimi 16859 12644 USD 75 Bağlı Ortaklık
Aksa Energy Company Congo Elektrik Üretimi 6200 6200 USD 100,00 Bağlı Ortaklık
Aksa Enerji Tashkent LLC Elektrik Üretimi 49854 49854 USD 100,00 Bağlı Ortaklık
Aksa Madagascar SAU Elektrik Üretimi 1000 1000 USD 100 Bağlı Ortaklık
Aksa Uzbekistan Bukhara BV Elektrik Üretimi 30069 30069 USD 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913167


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Altın Gr. 419 419 3,80  
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Tam 2.744 2.815 -13,76  
Yarım 1.326 1.362 -6,66  
Çeyrek 665 681 -3,33  
Gümüş.Ons 27,38 27,41 0,04  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 -0,02  
B. Petrol 66,01 66,01 -0,17  
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