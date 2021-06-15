***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviŞABAN CEMİL KAZANCI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 30.07.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Kazancı Holding ve diğer Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 0.0008 A Bağımsız Üye Değil - İcra Komitesi BaşkanıAHMET SERDAR NİŞLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Makine Mühendisi 30.07.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve çeşitli yöneticilik görevleri Evet Bağımsız Üye Değil - İcra Komitesi ÜyesiTÜLAY KAZANCI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 30.07.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Kazancı Holding ve diğer Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet A Bağımsız Üye Değil - Herhangi bir komitede yer almamaktadır.ÖMER MUZAFFER BAKTIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Maden Mühendisi / Metalurjist 30.07.2019 İcrada Görevli - Kazancı Holding Yönetim Kurulu üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil - İcra Komitesi ÜyesiKORKUT ÖZTÜRKMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 13.01.2021 İcrada Görevli Elektrik Üreticileri Derneği Başkan Yardımcısı, Shura Enerji Dönüşüm Merkezi Danışma Konseyi Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil İcra Komitesi Başkan YardımcısıMURAT YEŞİLYURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 30.07.2019 İcrada Görevli Değil - Türk bankacılık ve reel sektörlerinde ekonomi ve iş geliştirme konularında danışman Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771214 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıİLHAN HELVACI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 30.07.2019 İcrada Görevli Değil - Avukat - Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı Hukuk Bürosu Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771214 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiHALİT HAYDAR YILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 28.05.2021 İcrada Görevli Değil Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı'nda Yönetim Kurulu Üyesi ve RD Global A.Ş.'de İcra Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921556 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan), Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942365BIST