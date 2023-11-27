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***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.11.2023 12:12
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Pınar Saatçioğlu Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Direktörü 27.11.2023 +90 216 681 10 53 investorrelations@aksaenerji.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 207867 / 701822
Sena Atay Yatırımcı İlişkileri Müdürü 20.11.2023 +90 216 681 10 53 investorrelations@aksaenerji.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 202710 / 926207




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220169


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BIST En Aktif Hisseler14:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BINHO 221,20 49.261.019 % 10,00  
KONYA 9.020,00 765.604.515 % 10,00  
YAPRK 231,00 33.429.517 % 10,00  
ORCAY 13,42 212.647.349 % 10,00  
SANEL 20,90 7.179.032 % 10,00  
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14:32 Alış Satış %  
Dolar 28,9100 28,9123 % 0,19  
Euro 31,6594 31,6699 % 0,20  
Sterlin 36,3811 36,5635 % 0,27  
Frank 32,7039 32,9009 % 0,34  
Riyal 7,6859 7,7244 % 0,18  
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14:32 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,74 24,78 % 0,66  
Platin 935,46 936,74 % 0,66  
Paladyum 1.083,57 1.087,84 % 0,66  
Brent Pet. 79,29 79,29 % 0,66  
Altın Ons 2.011,94 2.012,23 % 0,66  
Seans Raporu 14:32
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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