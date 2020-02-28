***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
28.02.2020 06:06
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/02/2020
Karar Sayısı
453
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Aksa Enerji Üretim A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Sorumluluk ekte kamuoyuna sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822322
BIST
18:05110.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
114.464
En Düşük
110.418
18:056,2215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0211
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,2215
En Düşük
6,1998
18:056,8450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0233
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,8450
En Düşük
6,8179
18:05327,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,44
|Açılış
|: 327,66
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
326,12
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,38
|61.198.431
|% 14,97
|
|KRONT
|22,78
|103.507.541
|% 10,69
|
|EKIZ
|1,24
|413.550
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|618.634
|% 9,68
|
|OLMIP
|4,63
|22.197.005
|% 8,18
|
|KLGYO
|3,21
|51.116.182
|% -17,69
|
|BRSAN
|10,91
|192.925.766
|% -16,72
|
|GYHOL
|19,52
|1.202.726
|% -14,76
|
|ALGYO
|15,23
|164.789.168
|% -14,44
|
|RYSAS
|8,10
|74.399.155
|% -13,83
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% -8,23
|
|ASELS
|27,98
|1.377.991.922
|% -3,52
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% -6,19
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% -3,01
|
|GARAN
|10,19
|579.478.359
|% -4,14
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% -3,01
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% -6,19
|
|EKGYO
|1,47
|392.345.187
|% -3,29
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% -8,23
|
|ODAS
|2,04
|379.215.230
|% -6,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9881
|8,0282
|% 0,22
|
|Frank
|6,3982
|6,4368
|% 0,42
|
|Riyal
|1,6521
|1,6604
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|2,01
|
|Altın Gr.
|327
|327
|3,24
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,52
|17,57
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|50,42
|50,42
|-1,31
|