***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
13.08.2020 20:00
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/08/2020
Karar Sayısı
463
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Aksa Enerji Üretim A.Ş ve Bağlı Ortaklıkları konsolide sorumluk beyanı kamuoyuna bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868826
BIST
18:051.100
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -13,92
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.096
18:057,3351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
18:058,6902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0484
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
18:05461,24
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 9,19
|Açılış
|: 461,24
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
461,25
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,18
|326.501.656
|% 10,00
|
|MSGYO
|4,18
|40.697.770
|% 10,00
|
|ARTI
|2,09
|1.440.475
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|583.398
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,95
|4.143.072
|% 10,00
|
|KLGYO
|9,31
|40.806.357
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|4.312.090
|% -9,96
|
|RTALB
|43,00
|763.939.206
|% -9,85
|
|MERIT
|32,02
|146.736
|% -9,70
|
|BURCE
|21,78
|10.544.253
|% -8,95
|
|ASELS
|17,59
|1.143.334.253
|% -0,90
|
|TUPRS
|78,40
|1.061.137.692
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,98
|1.039.855.592
|% -2,94
|
|GUSGR
|5,95
|1.027.256.559
|% -2,30
|
|THYAO
|11,14
|1.014.602.803
|% -2,45
|
|EKGYO
|1,98
|1.039.855.592
|% -2,94
|
|KARSN
|3,29
|954.360.880
|% 7,52
|
|KRDMD
|2,81
|818.016.555
|% -6,95
|
|SKBNK
|1,49
|392.444.215
|% -1,32
|
|ODAS
|2,43
|459.318.969
|% -3,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3312
|7,3351
|% 0,02
|
|Euro
|8,6553
|8,6902
|% 0,56
|
|Sterlin
|9,5750
|9,6230
|% 0,50
|
|Frank
|8,0372
|8,0857
|% 0,36
|
|Riyal
|1,9517
|1,9615
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|36,44
|
|Altın Gr.
|460
|460
|8,25
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|27,10
|27,14
|1,62
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,37
|
|B. Petrol
|45,02
|45,02
|-0,41
|