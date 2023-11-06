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***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

06.11.2023 18:34
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/11/2023
Karar Sayısı
586
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Aksa Enerji Üretim A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Eylül 2023 konsolide sorumluluk beyanı kamuoyunun bilgisine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214612


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAALT 1.170,00 85.166.138 % 10,01  
CWENE 332,75 730.552.761 % 10,00  
MAKIM 57,75 35.771.222 % 10,00  
KGYO 40,26 47.166.652 % 10,00  
HATSN 64,90 220.532.688 % 10,00  
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Sterlin 34,9882 35,1636 % -0,03  
Frank 31,5020 31,6918 % -0,02  
Riyal 7,5618 7,5997 % 0,05  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,90 22,94 % 0,66  
Platin 906,58 908,35 % 0,66  
Paladyum 1.101,48 1.108,40 % 0,66  
Brent Pet. 84,68 84,68 % 0,66  
Altın Ons 1.974,72 1.974,95 % 0,66  
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