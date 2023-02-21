***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Unvan Değişikliği









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanAKSA AKSEN ENERJİ TİCARET A.Ş.Yeni UnvanAKSA YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi06/02/2023AçıklamalarAksa Enerji Üretim A.Ş. olarak yenilenebilir enerji sektörü başta olmak üzere yeni yatırımlarımızla global enerji sektöründe sürdürülebilir yüksek büyüme sağlamayı hedefliyoruz. Bu stratejik hedef doğrutusunda "Aksa Aksen Enerji Ticaret A.Ş." isimli şirketimizin ünvanı "Aksa Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş." olarak değiştirilmiştir. Şirket yenilenebilir enerji üretimi ve enerji depolama tesislerinin yatırımlarını yapacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyrulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115511BIST