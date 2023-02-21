***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Unvan Değişikliği
21.02.2023 13:32
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Unvan Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
AKSA AKSEN ENERJİ TİCARET A.Ş.
Yeni Unvan
AKSA YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
06/02/2023
Açıklamalar
Aksa Enerji Üretim A.Ş. olarak yenilenebilir enerji sektörü başta olmak üzere yeni yatırımlarımızla global enerji sektöründe sürdürülebilir yüksek büyüme sağlamayı hedefliyoruz. Bu stratejik hedef doğrutusunda "Aksa Aksen Enerji Ticaret A.Ş." isimli şirketimizin ünvanı "Aksa Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş." olarak değiştirilmiştir. Şirket yenilenebilir enerji üretimi ve enerji depolama tesislerinin yatırımlarını yapacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115511
BIST
18:055.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,46
|Açılış
|: 5.150
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.265
En Düşük
5.136
18:0518,8767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0146
|Açılış
|: 19,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1730
|
18,9994
En Düşük
18,8211
18:0520,1520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0050
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4700
|
20,4591
En Düşük
20,0427
18:051.113,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,15
|Açılış
|: 1.113,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.116,89
|
1.125,13
En Düşük
1.110,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRDMD
|25,08
|4.763.967.766
|% 10,00
|
|VKGYO
|4,73
|118.179.694
|% 10,00
|
|MRSHL
|685,40
|65.935.791
|% 10,00
|
|EYGYO
|16,72
|143.366.375
|% 10,00
|
|KONYA
|4.774,00
|90.115.385
|% 10,00
|
|VKING
|31,10
|20.287.116
|% -7,44
|
|YBTAS
|87.300,00
|2.422.399
|% -6,63
|
|SANEL
|14,45
|10.113.027
|% -6,47
|
|MEDTR
|31,10
|39.307.778
|% -6,33
|
|ONCSM
|71,95
|82.410.571
|% -5,70
|
|EREGL
|49,86
|12.882.343.194
|% 1,09
|
|KRDMD
|25,08
|4.763.967.766
|% 10,00
|
|SISE
|46,70
|4.683.860.362
|% -1,68
|
|THYAO
|137,50
|4.068.703.889
|% -2,69
|
|EKGYO
|8,93
|3.765.037.893
|% 9,98
|
|EKGYO
|8,93
|3.765.037.893
|% 9,98
|
|EREGL
|49,86
|12.882.343.194
|% 1,09
|
|KRDMD
|25,08
|4.763.967.766
|% 10,00
|
|PETKM
|17,08
|3.244.231.060
|% 2,28
|
|AKBNK
|15,90
|2.196.464.257
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8713
|18,8754
|% 0,07
|
|Euro
|20,1359
|20,1427
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,8098
|22,9242
|% 0,76
|
|Frank
|20,2779
|20,4000
|% -0,37
|
|Riyal
|5,0152
|5,0403
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-2,41
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|7.609
|7.724
|5,00
|
|Tam
|7.652
|7.722
|43,00
|
|Yarım
|3.738
|3.779
|21,00
|
|Çeyrek
|1.869
|1.889
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,30
|13,32
|0,06
|
|B. Petrol
|82,61
|82,61
|-1,46
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YBTAS
Yüzde -3.74 oranında düşüşle 90, 000.00 lira fiyatla işlem gören hissede 14 adet işlem
-
17:58TUCLK
Yüzde 9.99 oranında artışla 34.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 021, 837 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 168 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 75, 949.00 milyon TL de
-
17:57KRDMA
Yüzde 9.97 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 307, 456 adet işlem
-
17:56TKNSA
Yüzde 4.50 oranında artışla 18.58 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 162, 079 adet işlem