***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 31.05.2021 tarihli kararı uyarınca SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca:1) Denetim Komitesi Başkanı olarak Sn. Halit Haydar Yıldız'ın, Denetim Komitesi Üyesi olarak Sn. Murat Yeşilyurt'un atanmasına,2) Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak Sn. Murat Yeşilyurt'un, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak Sn. Halit Haydar Yıldız'ın ve Sn. Pınar Saatcıoğlu'nun atanmasına,3) Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak Sn. Halit Haydar Yıldız'ın, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak Sn. İlhan Helvacı'nın atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938949BIST