***AKSEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 18:00
***AKSEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826356
BIST
17:49101.152
En Yüksek
|Değişim
|: -2,29%
|| -2.372,24
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
101.146
17:496,1609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0141
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1637
En Düşük
6,1032
17:497,0052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0246
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
17:49328,26
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -3,56
|Açılış
|: 328,26
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,35
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|10.227.762
|% 14,73
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|YONGA
|10,86
|9.977
|% 8,60
|
|OZRDN
|2,20
|17.496
|% 7,84
|
|ORMA
|4,51
|31.431
|% 7,64
|
|TSPOR
|4,80
|214.017.076
|% -15,79
|
|OYAYO
|5,62
|905.197
|% -14,98
|
|GSRAY
|2,57
|196.884.360
|% -14,62
|
|KRONT
|15,06
|12.257.868
|% -14,29
|
|ARSAN
|3,52
|13.502.302
|% -14,15
|
|ASELS
|25,90
|1.069.637.412
|% -6,70
|
|THYAO
|10,08
|1.040.783.072
|% -2,89
|
|GARAN
|9,35
|685.157.157
|% 1,85
|
|YKBNK
|2,27
|403.882.133
|% -0,87
|
|ODAS
|1,75
|254.205.469
|% -6,42
|
|IHLGM
|1,19
|224.653.967
|% -5,56
|
|YKBNK
|2,27
|403.882.133
|% -0,87
|
|ODAS
|1,75
|254.205.469
|% -6,42
|
|EKGYO
|1,29
|141.426.085
|% -4,44
|
|KARSN
|1,51
|170.247.316
|% -9,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9753
|8,0153
|% -0,75
|
|Frank
|6,5744
|6,6140
|% -0,56
|
|Riyal
|1,6350
|1,6432
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.657
|-23,45
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-5,51
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.152
|2.206
|-16,73
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|-8,09
|
|Çeyrek
|522
|534
|-4,05
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|37,27
|37,27
|2,91
|