AKSEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|PGSUS
|34,54
|370.281.406
|% 10,00
|BNTAS
|2,42
|46.995.808
|% 10,00
|SASA
|7,26
|217.394.670
|% 10,00
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|LUKSK
|6,06
|1.765.041
|% 9,98
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8816
|7,9211
|% 1,28
|Frank
|6,6803
|6,7205
|% 1,01
|Riyal
|1,7109
|1,7195
|% 0,76
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.618
|1.620
|-10,61
|Altın Gr.
|335
|335
|-0,25
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|Gümüş.Ons
|14,26
|14,31
|-0,09
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,97
|0,00
|B. Petrol
|24,77
|24,77
|-1,57
Seans Raporu
- 17:27FMIZP Yüzde -7.79 oranında düşüşle 40.22 lira fiyatla işlem gören hissede 124, 680 adet işlem
- 17:26XU100 Endeks 89, 264 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 47 altında . İşlem hacmi 9, 954.00 milyon TL de
- 17:26ISFIN Yüzde -6.16 oranında düşüşle 2.74 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 942, 666 adet işlem
- 17:25MEGAP Yüzde -5.56 oranında düşüşle 1.36 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 078 adet işlem
- 17:25MEGAP Yüzde -5.56 oranında düşüşle 1.36 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 078 adet işlem