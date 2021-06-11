***AKSEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.06.2021 10:00
***AKSEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941906
BIST
11:421.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,84
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.460
11:428,3443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0836
|Açılış
|: 8,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
11:4210,1597
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -0,1179
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
11:42508,28
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -6,19
|Açılış
|: 508,45
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
505,79
BIST En Aktif Hisseler11:40
|OYYAT
|22,54
|146.704.158
|% 9,95
|
|QNBFL
|102,00
|20.094
|% 9,62
|
|LINK
|35,16
|14.128.838
|% 8,45
|
|LUKSK
|53,90
|12.272.214
|% 8,10
|
|BMSCH
|5,95
|74.024.326
|% 7,59
|
|MERIT
|155,20
|812.938
|% -9,98
|
|YESIL
|3,16
|16.190.838
|% -9,97
|
|TKURU
|160,10
|2.663.093
|% -8,62
|
|SKTAS
|4,46
|11.093.656
|% -8,04
|
|ATATP
|29,62
|42.674.677
|% -6,33
|
|GARAN
|8,53
|566.185.267
|% 0,59
|
|THYAO
|14,59
|470.090.164
|% 1,11
|
|ASELS
|15,90
|340.470.487
|% 1,27
|
|FENER
|37,10
|307.243.013
|% 1,53
|
|TUPRS
|105,30
|286.395.787
|% 2,13
|
|EKGYO
|2,16
|285.809.193
|% 0,00
|
|ZRGYO
|1,63
|157.870.081
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,31
|205.690.299
|% 0,87
|
|GARAN
|8,53
|566.185.267
|% 0,59
|
|TSKB
|1,41
|80.432.331
|% 0,71
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3409
|8,3421
|% -1,02
|
|Euro
|10,1513
|10,1563
|% -1,18
|
|Sterlin
|11,7661
|11,8251
|% -1,23
|
|Frank
|9,2688
|9,3246
|% -1,22
|
|Riyal
|2,2160
|2,2272
|% -1,09
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-2,41
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-6,87
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|28,13
|28,16
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|-0,05
|
|B. Petrol
|72,64
|72,64
|0,12
|
Seans Raporu
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