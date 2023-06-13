***AKSEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.06.2023 13:30
***AKSEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158253
BIST
17:505.454
En Düşük
|Değişim
|: -2,41%
|| -134,49
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.589
|
5.393
En Yüksek
5.595
17:5023,6407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0282
|Açılış
|: 23,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
|
23,8058
En Düşük
23,2624
17:5025,5533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1985
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
25,8586
En Düşük
25,1267
17:501.483,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,67
|Açılış
|: 1.483,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,48
|
1.499,53
En Düşük
1.465,14
BIST En Aktif Hisseler17:48
|METUR
|5,17
|48.992.256
|% 10,00
|
|VKFYO
|17,38
|31.852.908
|% 10,00
|
|ISBTR
|50.941,00
|2.547.050
|% 10,00
|
|BURVA
|71,55
|232.888.856
|% 9,99
|
|AYEN
|30,42
|297.739.397
|% 9,98
|
|PENTA
|25,10
|1.342.313.236
|% -9,97
|
|BURCE
|188,20
|103.238.839
|% -9,95
|
|CASA
|128,50
|423.225
|% -9,95
|
|SASA
|56,40
|6.511.389.510
|% -9,90
|
|IMASM
|15,97
|1.606.359.354
|% -9,26
|
|THYAO
|177,00
|7.276.493.272
|% -3,44
|
|SASA
|56,40
|6.511.389.510
|% -9,90
|
|EREGL
|37,42
|4.068.483.341
|% -1,37
|
|KRDMD
|21,78
|3.647.337.117
|% 1,97
|
|AKBNK
|17,94
|3.298.877.275
|% -0,77
|
|EKGYO
|7,44
|2.077.462.731
|% -3,75
|
|YKBNK
|11,72
|3.038.208.978
|% -1,01
|
|ISCTR
|12,94
|2.433.021.854
|% -1,22
|
|AKBNK
|17,94
|3.298.877.275
|% -0,77
|
|KRDMD
|21,78
|3.647.337.117
|% 1,97
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6278
|23,6339
|% 0,09
|
|Euro
|25,5480
|25,5534
|% 0,78
|
|Sterlin
|29,6733
|29,8221
|% 0,71
|
|Frank
|25,9971
|26,1537
|% 0,43
|
|Riyal
|6,2810
|6,3125
|% 0,03
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-5,20
|
|Altın Gr.
|1.483
|1.483
|-3,55
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|20,00
|
|Tam
|9.871
|10.127
|17,11
|
|Yarım
|4.834
|4.913
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.417
|2.456
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,95
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|18,18
|18,21
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,52
|74,52
|2,68
|
Seans Raporu
17:48
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -202, 5 kaybederek (% -3.25 ) 6, 021
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17:59XU100
Endeks 5, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 15 altında . İşlem hacmi 77, 394.00 milyon TL de
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17:59BIOEN
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 14.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 570, 516 adet işlem
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17:58KOZAA
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 45.08 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 078, 144 adet işlem
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17:57HEKTS
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 28.90 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 520, 885 adet işlem