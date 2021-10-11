***AKSEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
11.10.2021 10:00
***AKSEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 'nin 07.10.2021 tarihinde başlayan % 100 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 11.10.2021 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969375
BIST
13:261.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,37
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
13:269,0049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0037
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0404
En Düşük
8,9803
13:2610,4111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0133
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
13:26509,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,78
|Açılış
|: 509,51
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler13:24
|MERIT
|23,16
|9.236.000
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|573.191
|% 9,97
|
|EDIP
|3,81
|37.655.280
|% 9,80
|
|GESAN
|23,38
|108.019.388
|% 8,24
|
|METUR
|3,39
|37.140.409
|% 7,62
|
|PRKAB
|21,30
|64.061.633
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|124.034.984
|% -9,95
|
|ERSU
|4,53
|18.882.596
|% -7,36
|
|YUNSA
|14,74
|45.773.420
|% -7,18
|
|AYCES
|53,15
|2.031.567
|% -6,75
|
|GARAN
|9,49
|872.183.316
|% 0,53
|
|SASA
|28,40
|419.951.046
|% 2,16
|
|KRDMD
|6,80
|406.566.581
|% -0,15
|
|TUPRS
|127,10
|374.734.967
|% 1,03
|
|EREGL
|17,60
|331.673.705
|% 0,23
|
|YKBNK
|2,42
|331.273.718
|% 0,00
|
|GARAN
|9,49
|872.183.316
|% 0,53
|
|ODAS
|1,50
|130.355.687
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,80
|107.961.408
|% 0,56
|
|KRDMD
|6,80
|406.566.581
|% -0,15
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0021
|9,0063
|% 0,06
|
|Euro
|10,4080
|10,4119
|% 0,14
|
|Sterlin
|12,2086
|12,2698
|% 0,07
|
|Frank
|9,6586
|9,7167
|% -0,04
|
|Riyal
|2,3925
|2,4045
|% -0,01
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|6,80
|
|Altın Gr.
|509
|509
|1,50
|
|Cumhuriyet
|3.372
|3.423
|21,00
|
|Tam
|3.356
|3.440
|20,80
|
|Yarım
|1.622
|1.664
|10,06
|
|Çeyrek
|814
|832
|5,03
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,61
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|-0,01
|
|B. Petrol
|83,58
|83,58
|-0,07
|