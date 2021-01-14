***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 14.01.2021İhraç Tavanı Tutarı 210.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarŞirketimizin 14.01.2021 tarih ve 2 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi hükmü çerçevesinde, 210.000.000,00 TL (İkiyüzonmilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde değişik vadelerde, Türk Lirası ve/veya döviz cinsinden, yurt içinde ve/veya yurt dışında, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına karar verilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902108BIST