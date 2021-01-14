***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
14.01.2021 14:48
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.01.2021
İhraç Tavanı Tutarı 210.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14.01.2021 tarih ve 2 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi hükmü çerçevesinde, 210.000.000,00 TL (İkiyüzonmilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde değişik vadelerde, Türk Lirası ve/veya döviz cinsinden, yurt içinde ve/veya yurt dışında, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına karar verilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902108
BIST
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|| -3,32
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|PKENT
|979,00
|2.176.926
|% 10,00
|
|YAPRK
|117,80
|26.619.977
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.461.317
|% 9,99
|
|YESIL
|167,50
|72.855.272
|% 9,98
|
|POLTK
|437,40
|34.379.203
|% 9,98
|
|AYES
|9,81
|356.835
|% -10,00
|
|EMNIS
|41,92
|5.340.315
|% -9,97
|
|MZHLD
|32,86
|341.563
|% -9,97
|
|KUTPO
|55,60
|125.868.073
|% -9,96
|
|UZERB
|86,75
|3.328.217
|% -9,96
|
|THYAO
|13,23
|1.795.996.946
|% -0,38
|
|DOHOL
|3,68
|1.452.225.347
|% -2,65
|
|KOZAL
|113,10
|1.035.516.397
|% -0,96
|
|TCELL
|16,88
|1.012.283.578
|% -1,57
|
|EKGYO
|2,48
|1.008.908.104
|% 1,22
|
|SKBNK
|1,63
|858.213.246
|% 1,87
|
|EKGYO
|2,48
|1.008.908.104
|% 1,22
|
|DOHOL
|3,68
|1.452.225.347
|% -2,65
|
|TSKB
|1,88
|407.988.669
|% -1,05
|
|YYAPI
|2,26
|297.710.257
|% 6,60
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3716
|7,3780
|% -0,34
|
|Euro
|8,9528
|8,9584
|% -0,47
|
|Sterlin
|10,0187
|10,0689
|% -0,41
|
|Frank
|8,2374
|8,2870
|% -0,83
|
|Riyal
|1,9590
|1,9688
|% -0,44
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-5,93
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|2.905
|2.949
|-45,00
|
|Tam
|2.890
|2.963
|-44,60
|
|Yarım
|1.397
|1.434
|-21,57
|
|Çeyrek
|701
|717
|-10,79
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,40
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|6,00
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|-0,33
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