***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25/06/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAk Faktoring A.Ş.'nin 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 29/06/2020 tarihinde saat 10:00'da Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi C Blok N126 Kat:9 Esentepe / Şişli / İstanbul'daki adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/06/2020 tarih ve 55335260 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Turğut KÖSE' nin gözetiminde yapılmıştır.Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapıldığı ve toplantının ilansız olarak yapılmasına itiraz olmadığı anlaşıldı. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 34.000.000,00-TL' lik sermayesine tekabül eden 34.000.000 adet hisseden, tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Ali YILDIRIM tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.KARARLAR:1- Ortaklardan, Altınhas Holding A.Ş.'yi temsilen Ali YILDIRIM'ın verdiği önergeyle, toplantı başkanlık divanı için Toplantı Başkanlığına, Özkan ATİLA, tutanak yazmanlığına Mehmet Oğuzhan TANYERİ aday gösterildi, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.2- Toplantı tutanak ve evraklarının Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanması oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.3- 2019 Yılı hesap dönemine ait, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.4- 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.5-2019 yılı finansal tabloları Genel Kurul'a arz edildi, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.6- Faaliyet dönemi içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine 30.11.2019 tarihinde atanan Ayhan ŞAHİN'in üyeliğinin onaylanması oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.7-2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu, üyelerin ibrası oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi ibralarında oy kullanmadılar.8-2019 yılı net dönem karı olan, 3.603.580TL'den 1. Tertip Yedek akçe olarak 201.008,22TL ayrılması, kalan kısım olan 3.402.571,78TL'nin şirketin güçlü özkaynak yapısının korunması amacıyla olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması oy birliği ile kabul edildi.9- Şirket sermayesinin, tamamı olağanüstü yedeklerden olmak üzere iç kaynaklardan karşılanmak üzere 16.000.000TL artırılarak 34.000.000TL'den 50.000.000TL'ye çıkarılması oy birliği ile kabul edildi.10- Yönetim Kurulu'nun 30.04.2020 tarih ve 11 sayılı kararı doğrultusunda BDDK'ya yapılan bildirim ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19/06/2020 tarih 50035491-431.02.-E-00055151647 sayılı onayına istinaden Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin aşağıdaki şekilde tadili oy birliği ile kabul edildi.Eski MetinŞirketin SermayesiMadde 7Şirketin sermayesi 34.000.000.TL(Otuzdörtmilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 34.000.000 (otuzdörtmilyon) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.Bunun33.999.600 adet hisseye karşılık 33.999.600.-TL'si Altınhas Holding A.Ş,100 adet hisseye karşılık 100.–TL'si İnan Altınbaş,100 adet hisseye karşılık 100.–TL'si Hüseyin Altınbaş,100 adet hisseye karşılık 100.–TL'si Altınhas Gayrimenkul A.Ş.,100 adet hisseye karşılık 100.–TL'si Paladyum Eğitim Yay. İnş.San.Tic.A.Ş.,tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiştir.Önceki sermaye tutarı olan 25.500.000.-TL'nin (Yirmibeşmilyonbeşyüzbin-TL) tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 8.500.000.-TL'nin (Sekizmilyonbeşyüzbin TL) tamamı olağanüstü yedeklerden olmak üzere iç kaynaklardan karşılanacaktır.Toplam 8.500.000.-TL (Sekizmilyonbeşyüzbin TL) bedel kadar ortaklara payları oranında bedelsiz pay verilecektir.Şirketin Hisse Senetleri nama yazılı olarak 1.-TL (BirTL) ve katları şeklinde kupürler halinde bastırılabilir.Yeni MetinŞirketin SermayesiMadde 7Şirketin sermayesi 50.000.000.TL(Ellimilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 50.000.000 (ellimilyon) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.Bunun49.999.800 adet hisseye karşılık 49.999.800.-TL'si Altınhas Holding A.Ş,50 adet hisseye karşılık 50.–TL'si İnan Altınbaş,50 adet hisseye karşılık 50.–TL'si Hüseyin Altınbaş,50 adet hisseye karşılık 50.–TL'si Altınhas Gayrimenkul A.Ş.,50 adet hisseye karşılık 50.–TL'si Final Alacak Yönetim D.D.H. A.Ş.,tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiştir.Önceki sermaye tutarı olan 34.000.000.-TL'nin (Otuzdörtmilyon-TL) tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 16.000.000.-TL'nin (Onaltımilyon-TL) tamamı olağanüstü yedeklerden olmak üzere iç kaynaklardan karşılanacaktır. Toplam 16.000.000.-TL (Onaltımilyon-TL) bedel kadar ortaklara payları oranında bedelsiz pay verilecektir.Şirketin Hisse Senetleri nama yazılı olarak 1.-TL (BirTL) ve katları şeklinde kupürler halinde bastırılabilir.11- 2020 yılı bağımsız denetim şirketi olarak, aşağıda bilgileri bulunan HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu şirket ile sözleşme imzalanması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi hususu, oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.Oda Kaydı: İstanbul Ticaret Odası – 866048Ticaret Sicil Kaydı: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü – 866048Vergi Numarası : Mecidiyeköy VD. - 773025 0853Mersis N 0773025085395666Merkez Adresi: Fulya Mah. Mevlüt Pehlivan Sok.N26 K:5 Gayrettepe \Şişli\ İstanbul12- Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi uyarınca 15 ay süreyle Yönetim Kuruluna, her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması konularında yetki verilmesi Genel Kurul'a arz edildi ve oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.13- Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396 maddelerine göre yazılı iznin verilmesi, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.14- Dilek ve temenniler için söz alan olmamıştır. Görüşülecek başka bir gündem maddesi kalmadığından, Divan Başkanı tarafından iyi dilek ve temennilerle toplantıya son verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853284BIST