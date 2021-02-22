***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.02.2021 11:15
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFAKFT22115 ISIN Kodlu Finansman Bono İtfası Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 102.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 11.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,4
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKFT22115
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.12.2019
Satışa Başlanma Tarihi 19.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 23.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.000.000
İhraç Fiyatı 0,95477
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 22.02.2021
Kayıt Tarihi 19.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.02.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
TRFAKFT22115 ISIN Kodlu finansman bonosunun anapara ve faiz ödemesi 22.02.2021 tarihinde yapılmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911322
BIST