***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFAKFT22115 ISIN Kodlu Finansman Bono İtfası Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 102.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Maksimum Nominal Tutar 11.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 22.02.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,4Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKFT22115Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.12.2019Satışa Başlanma Tarihi 19.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 20.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 23.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.000.000İhraç Fiyatı 0,95477Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 22.02.2021Kayıt Tarihi 19.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.02.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerTRFAKFT22115 ISIN Kodlu finansman bonosunun anapara ve faiz ödemesi 22.02.2021 tarihinde yapılmıştır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911322BIST