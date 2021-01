***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıFinansman Bonosu 23.11.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu 07.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu 07.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu 07.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıBorçlanma Aracı 11000000 TRY Yurtiçi 23.11.2020 22.02.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışBorçlanma Aracı 10000000 TRY Yurtiçi 07.12.2020 04.06.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışBoçlanma Aracı 10000000 TRY Yurtiçi 07.12.2020 03.09.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışBorçlanma Aracı 10000000 TRY Yurtiçi 07.12.2020 02.12.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Altınhas Holding A.Ş 42499800 TRY 84,999996İnan ALTINBAŞ 50 TRY 0,000001Hüseyin ALTINBAŞ 50 TRY 0,000001Final Alacak Yönetim Danışmanlık ve Destek Hiz. A.Ş. 50 TRY