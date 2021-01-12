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***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.01.2021 15:05



***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Finansman Bonosu 23.11.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 07.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 07.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 07.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Borçlanma Aracı 11000000 TRY Yurtiçi 23.11.2020 22.02.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Borçlanma Aracı 10000000 TRY Yurtiçi 07.12.2020 04.06.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Boçlanma Aracı 10000000 TRY Yurtiçi 07.12.2020 03.09.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Borçlanma Aracı 10000000 TRY Yurtiçi 07.12.2020 02.12.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Altınhas Holding A.Ş 42499800 TRY 84,999996
İnan ALTINBAŞ 50 TRY 0,000001
Hüseyin ALTINBAŞ 50 TRY 0,000001
Final Alacak Yönetim Danışmanlık ve Destek Hiz. A.Ş. 50 TRY
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLMSN 19,69 135.430.288 % 10,00  
ARMDA 56,65 10.690.374 % 10,00  
COSMO 10,45 432.184 % 10,00  
RODRG 17,39 15.565.552 % 9,99  
PSDTC 28,40 48.591.552 % 9,99  
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15:26 Alış Satış %  
Dolar 7,4946 7,4991 % 0,20  
Euro 9,1123 9,1222 % 0,25  
Sterlin 10,1382 10,1891 % 0,48  
Frank 8,3711 8,4216 % -0,06  
Riyal 1,9871 1,9970 % -0,09  
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15:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.861 1.861 15,61  
Altın Gr. 447 447 3,01  
Cumhuriyet 2.961 3.006 17,00  
Tam 2.948 3.023 18,47  
Yarım 1.425 1.462 8,94  
Çeyrek 715 731 4,47  
Gümüş.Ons 25,41 25,45 0,48  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,11  
B. Petrol 56,45 56,45 0,79  
Seans Raporu 15:26
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