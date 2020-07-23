***AKSFA* *BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***AKSFA******BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler [AKSFA]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi----Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi10/06/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıAk Faktoring A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuFaktoring İşlemleri YapmakEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi50.000.000Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih21.07.2020Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise Koşulları--Edinilen Payların Nominal Tutarı7.500.000Beher Payın Alış Fiyatı2,51Toplam Tutar18.860.075,84Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)15Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)15Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)15Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)6,77İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)11,58Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiEtkisi bulunmamaktadır.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıAltınhas Holding A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiHissedarVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi10/06/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar21.07.2020 tarihinde yapılan KAP-Özel Durum Açıklaması, uygun şablona göre hazırlanarak, tekrar yayımlanmıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861436BIST