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***AKSFA* *BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

23.07.2020 17:53
GÜNCEL HABERLER



***AKSFA******BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler [AKSFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
----
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/06/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Ak Faktoring A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Faktoring İşlemleri Yapmak
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50.000.000
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
21.07.2020
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
--
Edinilen Payların Nominal Tutarı
7.500.000
Beher Payın Alış Fiyatı
2,51
Toplam Tutar
18.860.075,84
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
15
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
15
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
15
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
6,77
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
11,58
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Etkisi bulunmamaktadır.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Altınhas Holding A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Hissedar
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
10/06/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

21.07.2020 tarihinde yapılan KAP-Özel Durum Açıklaması, uygun şablona göre hazırlanarak, tekrar yayımlanmıştır.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861436


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKA 13,09 19.623.345 % 10,00  
DAGI 7,37 4.941.686 % 10,00  
KENT 2.010,20 58.627.524 % 10,00  
KONYA 376,20 63.783.652 % 10,00  
PKENT 592,90 1.654.784 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6946 8,7382 % -0,06  
Frank 7,3632 7,4075 % 0,32  
Riyal 1,8207 1,8298 % -0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.890 1.891 19,24  
Altın Gr. 415 415 2,76  
Cumhuriyet 2.701 2.724 26,50  
Tam 2.782 2.795 27,20  
Yarım 1.350 1.367 13,30  
Çeyrek 677 685 6,70  
Gümüş.Ons 22,93 22,95 -0,06  
Gümüş Gr. 5,00 5,01 -0,07  
B. Petrol 43,89 43,89 -0,39  
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