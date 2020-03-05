***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.03.2020 16:38
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun X Seri, 28 No'lu Tebliğ ile değiştirilen 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' uyarınca, Şirketimizin 2020 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 'nin seçilmesinin 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Genel Kurul'a önerilmesine,
karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824572
BIST
17:20112.380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 1.594,15
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
17:206,1018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0237
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
17:206,8328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0633
|Açılış
|: 6,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8399
En Düşük
6,7574
17:20324,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 4,75
|Açılış
|: 324,94
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
325,05
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.182.202
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.056.202
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.198.792
|% 14,91
|
|AKSEN
|4,23
|174.613.725
|% 11,32
|
|BURVA
|16,00
|297.530
|% 9,89
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,07
|56.020.244
|% -7,81
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|BALAT
|2,92
|455.605
|% -5,50
|
|OZBAL
|1,96
|22.558.940
|% -5,31
|
|THYAO
|11,87
|816.427.714
|% 1,02
|
|ASELS
|30,50
|806.101.326
|% 2,42
|
|GARAN
|10,43
|544.999.988
|% 0,68
|
|YKBNK
|2,58
|311.565.185
|% 0,78
|
|ODAS
|2,16
|309.453.425
|% 2,86
|
|ODAS
|2,16
|309.453.425
|% 2,86
|
|YKBNK
|2,58
|311.565.185
|% 0,78
|
|KARSN
|1,94
|224.769.924
|% 0,52
|
|THYAO
|11,87
|816.427.714
|% 1,02
|
|KRDMD
|2,76
|174.014.919
|% 1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8531
|7,8925
|% 0,72
|
|Frank
|6,3791
|6,4175
|% 0,82
|
|Riyal
|1,6199
|1,6280
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|16,50
|
|Altın Gr.
|324
|324
|3,83
|
|Cumhuriyet
|2.143
|2.175
|12,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|15,35
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|7,43
|
|Çeyrek
|518
|530
|3,71
|
|Gümüş.Ons
|17,25
|17,27
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,02
|
|B. Petrol
|50,64
|50,64
|-0,49
|
Seans Raporu
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17:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1917, 52 artarak (% 1.45 ) 134, 350
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17:27KFEIN
Yüzde 7.27 oranında artışla 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 972, 534 adet işlem
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17:25XU100
Endeks 112, 524 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 57 üstünde . İşlem hacmi 7, 166.00 milyon TL de