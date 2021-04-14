***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.04.2021 16:32
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/03/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
14/04/2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 14.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2021 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin Bağımsız Denetim firması olarak seçilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928097
BIST
18:051.409
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 30,82
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.409
En Düşük
1.381
18:058,0946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0111
|Açılış
|: 8,0900
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|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,1332
En Düşük
8,0295
18:059,7076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0105
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
18:05451,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -3,71
|Açılış
|: 451,19
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKKO
|14,09
|48.279.497
|% 9,99
|
|DITAS
|14,66
|3.292.636
|% 9,98
|
|TUREX
|19,31
|4.910.417
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|24.101.917
|% 9,97
|
|KSTUR
|261,50
|506.388
|% 9,97
|
|ANELE
|6,57
|113.837.232
|% -10,00
|
|ISKUR
|328.050,00
|328.050
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|81.106.082
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.643.825
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|497.638
|% -9,99
|
|GARAN
|6,99
|1.505.068.326
|% 4,33
|
|EREGL
|17,52
|1.479.653.695
|% 2,52
|
|KRDMD
|7,40
|779.496.205
|% 0,41
|
|SISE
|7,35
|687.820.914
|% 2,37
|
|SASA
|46,54
|677.764.318
|% 9,97
|
|YKBNK
|2,15
|515.718.756
|% 3,37
|
|GARAN
|6,99
|1.505.068.326
|% 4,33
|
|EKGYO
|1,87
|337.831.415
|% 4,47
|
|DOHOL
|3,25
|523.017.545
|% 4,84
|
|TSKB
|1,33
|190.589.053
|% 3,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0910
|8,0946
|% -0,14
|
|Euro
|9,6926
|9,7076
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,1196
|11,1754
|% 0,05
|
|Frank
|8,7282
|8,7808
|% -0,48
|
|Riyal
|2,1499
|2,1607
|% -0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-8,92
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-3,71
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.042
|-33,00
|
|Tam
|2.983
|3.060
|-33,85
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|-16,37
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,19
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|66,21
|66,21
|2,54
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HDFGS
Yüzde 8.26 oranında artışla 5.11 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 538, 159 adet işlem
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17:57AVHOL
Yüzde 9.07 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 872, 641 adet işlem
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17:56ISYAT
Yüzde 8.86 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 171, 796 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 86 üstünde . İşlem hacmi 15, 254.00 milyon TL de
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17:55CEOEM
Yüzde 9.93 oranında artışla 6.31 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 916, 618 adet işlem