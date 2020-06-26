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***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

26.06.2020 13:46
GÜNCEL HABERLER



***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Türkçe
Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.01.2020
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
A Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
2019 Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
31.12.2019
Açıklamalar

       Sermaye Piyasası Kurulu'nun (III-48.1) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, A Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından İstanbul ili, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi, 474 ada 1 parsel 18 no'lu bağımsız bölüm, 474 ada 4 parsel 25 ve 27 no'lu bağımsız bölümlere ilişkin olarak hazırlanan 2019-AKIS-001 sayılı değerleme raporuna istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun talep etmiş olduğu güncellemeler değerleme raporunda düzenlenmiş olup revize rapor ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
 
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853092


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Yarım 1.260 1.274 -0,60  
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Gümüş Gr. 3,94 3,95 0,02  
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