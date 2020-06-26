***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.01.2020Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşA Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriği2019 Yıl Sonu Değerleme RaporuRapor Tarihi31.12.2019AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (III-48.1) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, A Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından İstanbul ili, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi, 474 ada 1 parsel 18 no'lu bağımsız bölüm, 474 ada 4 parsel 25 ve 27 no'lu bağımsız bölümlere ilişkin olarak hazırlanan 2019-AKIS-001 sayılı değerleme raporuna istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun talep etmiş olduğu güncellemeler değerleme raporunda düzenlenmiş olup revize rapor ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.Saygılarımızla,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853092BIST