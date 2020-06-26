***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
26.06.2020 13:46
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.01.2020
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
A Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
2019 Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
31.12.2019
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (III-48.1) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, A Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından İstanbul ili, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi, 474 ada 1 parsel 18 no'lu bağımsız bölüm, 474 ada 4 parsel 25 ve 27 no'lu bağımsız bölümlere ilişkin olarak hazırlanan 2019-AKIS-001 sayılı değerleme raporuna istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun talep etmiş olduğu güncellemeler değerleme raporunda düzenlenmiş olup revize rapor ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853092
BIST
15:02115.155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 1.016,24
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.355
En Düşük
114.928
15:026,8567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8586
En Düşük
6,8444
15:027,6886
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0044
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6816
15:02388,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,39
|Açılış
|: 388,40
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,50
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,97
|80.263.721
|% 9,94
|
|EKIZ
|10,42
|1.448.417
|% 9,92
|
|SARKY
|6,90
|29.305.908
|% 9,87
|
|VKFYO
|2,73
|3.852.553
|% 9,64
|
|DAGI
|6,66
|32.739.669
|% 9,36
|
|HALKS
|3,76
|1.544.046
|% -9,62
|
|YKGYO
|3,94
|60.624.655
|% -6,64
|
|GUBRF
|26,16
|200.063.943
|% -5,90
|
|LUKSK
|14,99
|1.435.912
|% -5,49
|
|IHGZT
|4,53
|24.737.680
|% -4,43
|
|ISFIN
|4,21
|876.896.867
|% 4,21
|
|ODAS
|2,37
|508.621.889
|% 3,95
|
|KARSN
|2,79
|505.807.703
|% 2,20
|
|KRDMD
|3,05
|505.349.550
|% 1,33
|
|IHLGM
|1,63
|487.197.254
|% 1,24
|
|IHLGM
|1,63
|487.197.254
|% 1,24
|
|ODAS
|2,37
|508.621.889
|% 3,95
|
|ISFIN
|4,21
|876.896.867
|% 4,21
|
|KARSN
|2,79
|505.807.703
|% 2,20
|
|KRDMD
|3,05
|505.349.550
|% 1,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4680
|8,5104
|% -0,23
|
|Frank
|7,2004
|7,2438
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-0,70
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.521
|2.539
|-1,20
|
|Tam
|2.595
|2.605
|-1,30
|
|Yarım
|1.260
|1.274
|-0,60
|
|Çeyrek
|630
|638
|-0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,92
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|0,02
|
|B. Petrol
|41,24
|41,24
|0,19
|
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