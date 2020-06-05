***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
05.06.2020 18:13
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01/01/2020 - 31/03/2020 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849610
BIST
18:05110.022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 484,91
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
18:056,7859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0331
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7885
En Düşük
6,7351
18:057,6629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0050
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
18:05366,76
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -5,37
|Açılış
|: 366,76
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
364,49
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|284.882
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|45.651.342
|% 9,98
|
|SALIX
|11,85
|785.374
|% 9,93
|
|EGCEY
|1,11
|2.124.132
|% 9,90
|
|TACTR
|5,56
|1.675.053
|% 9,88
|
|YONGA
|24,38
|460.831
|% -9,97
|
|SRVGY
|17,02
|8.141.840
|% -8,45
|
|MEGAP
|4,32
|1.115.019
|% -5,26
|
|MEGAP
|4,32
|1.115.019
|% -5,26
|
|AVOD
|3,44
|17.982.136
|% -4,71
|
|MPARK
|17,03
|315.891.206
|% 4,80
|
|KRGYO
|3,80
|182.406.585
|% 4,68
|
|BNTAS
|3,50
|172.031.447
|% 7,03
|
|PGSUS
|59,00
|153.156.810
|% 0,00
|
|ODAS
|2,03
|151.942.946
|% -0,49
|
|IHLGM
|1,31
|146.233.393
|% -2,96
|
|ODAS
|2,03
|151.942.946
|% -0,49
|
|BNTAS
|3,50
|172.031.447
|% 7,03
|
|KRGYO
|3,80
|182.406.585
|% 4,68
|
|MPARK
|17,03
|315.891.206
|% 4,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5871
|8,6302
|% 1,27
|
|Frank
|7,0197
|7,0619
|% -0,26
|
|Riyal
|1,8007
|1,8098
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.681
|-33,06
|
|Altın Gr.
|367
|367
|-5,36
|
|Cumhuriyet
|2.379
|2.416
|-31,80
|
|Tam
|2.449
|2.493
|-25,50
|
|Yarım
|1.195
|1.212
|-17,80
|
|Çeyrek
|598
|606
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,37
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,98
|41,98
|2,00
|