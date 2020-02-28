***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler430.091.850 121.877.344 870.289.152 -189.440.968 944.975 -4.109.167 374.932 -127.051 103.487 1.265.254 281.542.533 54.696.807 441.561.956 490.551.211 2.499.622.315 2.499.622.315Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler7.138.489Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar10 446.152 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar10 29.777.760 7.138.489Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 6.072.088 6.946.045Kısa Vadeli Karşılıklar17 7.821.628 10.554.333Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17,18 345.224 286.703Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7.476.404 10.267.630ARA TOPLAM946.454.983 965.851.285TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER946.454.983 965.851.285UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.289.652.762 992.687.899Ticari Borçlar3.120.366 3.205.419İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 3.120.366 3.205.419Türev Araçlar24.355.539 5.187.501Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar10 24.355.539 5.187.501Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 5.483.069 7.523.123Uzun Vadeli Karşılıklar584.416 421.764Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 584.416 421.764TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.323.196.152 1.009.025.706TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.269.651.135 1.974.876.991ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.020.450.560 3.630.805.417Ödenmiş Sermaye26 430.091.850 430.091.850Sermaye Düzeltme Farkları121.877.344 121.877.344Birleşme Denkleştirme Hesabı870.289.152 870.289.152Geri Alınmış Paylar (-)-4.592.411 -3.860.001Paylara İlişkin Primler (İskontolar)50.712.389 50.712.389Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-4.109.167 -4.109.167Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 -1.148.542 -426.037Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)-1.074.920 -415.241Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-73.622 -10.796Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 -47.332.651 2.994.773Yabancı Para Çevrim Farkları7.370.271 2.767.623Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-54.702.922 -1.038.104Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)10 -54.702.922 -1.038.104Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 1.265.254Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 116.693.057 107.311.106Diğer Yedekler19 54.696.807 54.696.807Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 1.884.229.243 971.344.594Net Dönem Karı veya Zararı549.043.489 1.029.882.607TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.020.450.560 3.630.805.417TOPLAM KAYNAKLAR6.290.101.695 5.605.682.408Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 412.019.798 374.601.700Satışların Maliyeti20 -91.479.466 -77.845.863TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)320.540.332 296.755.837BRÜT KAR (ZARAR)320.540.332 296.755.837Genel Yönetim Giderleri21 -24.321.214 -30.011.483Pazarlama Giderleri21 -1.569.247 -2.285.348Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 38.431.601 80.924.949Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -38.592.864 -55.730.712ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)294.488.608 289.653.243Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 580.453.447 1.246.805.862Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -9.779.099 -1.892.579Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 350.473 533.187FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)865.513.429 1.535.099.713Finansman Gelirleri25 181.606.736 367.824.888Finansman Giderleri25 -498.076.676 -873.041.994SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)549.043.489 1.029.882.607SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)549.043.489 1.029.882.607DÖNEM KARI (ZARARI)549.043.489 1.029.882.607Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar- 0 0Ana Ortaklık Payları549.043.489 1.029.882.607Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-722.505 -673.918Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -62.826 -385.728Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)13 -659.679 -288.190Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-50.327.424 1.626.032Yabancı Para Çevrim Farkları13 4.602.648 2.664.136Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10 -53.664.818 -1.038.104Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)10 -53.664.818 -1.038.104Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-1.265.254 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)-1.265.254 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-51.049.929 952.114TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)497.993.560 1.030.834.721Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları497.993.560 1.030.834.721http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823008BIST