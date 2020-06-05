***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler430.091.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -3.860.001 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 -10.796 0 0 0 0 -415.241 0 0 0 2.767.623 -1.038.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.265.254 0 0 292.892.073 0 54.696.807 0 785.763.627 1.029.882.607 0 3.630.805.417 3.630.805.417Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler0 1.029.882.607 -1.029.882.607 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)99.323 -45.255 2.624.308 2.373.369 -1.265.254 -25.937.430 -22.150.939 -22.150.939Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-504.337 0 504.337 -504.337 -504.337 -504.337Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler430.091.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -4.364.338 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 88.527 0 0 0 0 -460.496 0 0 0 5.391.931 1.335.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293.396.410 0 54.696.807 0 1.815.141.897 -25.937.430 0 3.608.150.141 3.608.150.141Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler430.091.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -4.592.411 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 -73.622 0 0 0 0 -1.074.920 0 0 0 7.370.271 -54.702.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.693.057 0 54.696.807 0 1.884.229.243 549.043.489 0 4.020.450.560 4.020.450.560Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler549.043.489 -549.043.489 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)114.334 452.124 1.121.744 19.184.182 0 -107.530.816 -86.658.432 -86.658.432Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-851.954 851.954 -851.954 -851.954 -851.954Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler430.091.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -5.444.365 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 40.712 0 0 0 0 -622.796 0 0 0 8.492.015 -35.518.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.545.011 0 54.696.807 0 2.432.420.778 -107.530.816 0 3.932.940.174 3.932.940.174Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI86.469.317 77.838.146Dönem Karı (Zararı)-107.530.816 -25.937.430Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler164.398.793 98.454.265Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3 818.778 935.743Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler18 1.614.221 1.627.633Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler353.583 3.522.010Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler35.992.093 33.380.476Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler124.441.974 92.331.708Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 0 -31.625.375Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler1.189.144 -109.861İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler13 1.189.144 -109.861Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-11.000 -1.223.254Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler0 -384.815İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler39.033.942 19.722.462Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-6.262.797 10.608.575Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler27.114.425 350.444İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)27.114.425 350.444Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6.985.076 -2.379.463Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler874.289 1.772.752İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)874.289 1.772.752İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.322.949 9.370.154Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-4.839.374 -6.962.427Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)15.162.323 16.332.581Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları95.901.919 92.239.297Vergi İadeleri (Ödemeleri)-9.432.602 -14.362.906Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -38.245YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.527.208 2.942.734İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları13 0 -100.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri98.368 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri98.368 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-438.600 -147.456Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-438.600 -147.456Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 3.564.815Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -3.186.976 -374.625FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-74.776.929 -131.984.801İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-851.954 -504.337İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-851.954 -504.337İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 526.710.100 905.758.708Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -546.828.250 -943.439.130Türev Araçlardan Nakit Girişleri2.705.551 81.100Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-12.416.323 -2.290.866Ödenen Faiz6 -46.823.796 -93.865.978Alınan Faiz2.727.743 2.275.702YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.165.180 -51.203.921Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi9.328.623 6.160.935NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.493.803 -45.042.986DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 240.913.804 91.143.449DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 258.407.607 46.100.463Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 258.407.607 240.913.804Finansal Yatırımlar5 17.183.931 10.921.134Ticari Alacaklar51.608.721 71.240.896İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 258.857 254.666İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 51.349.864 70.986.230Diğer Alacaklar2.342.991 1.893.320İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.342.991 1.893.320Türev Araçlar6.773.691 3.740.888Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar10 6.773.691 3.425.449Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar10 0 315.439Stoklar12 13.084.557 20.577.955Proje Halindeki Stoklar12 372.241.527 365.097.309Peşin Ödenmiş Giderler9 5.064.781 3.318.556Diğer Dönen Varlıklar177.327 99.154ARA TOPLAM726.885.133 717.803.016TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR726.885.133 717.803.016DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar334.258 564.642İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 334.258 564.642Diğer Alacaklar14.455.347 13.669.637İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22 13.349.004 12.631.530İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.106.343 1.038.107Türev Araçlar4.286.045 4.339.918Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar10 4.286.045 4.339.918Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 108.747.978 108.363.254Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 5.402.215.651 5.399.028.675Maddi Duran Varlıklar27.952.648 28.267.757Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.828.286 4.991.723Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.828.286 4.991.723Peşin Ödenmiş Giderler9 12.002.112 11.439.782Diğer Duran Varlıklar14 1.724.137 1.633.291TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.576.546.462 5.572.298.679TOPLAM VARLIKLAR6.303.431.595 6.290.101.695KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 534.026.544 584.781.297Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 354.736.167 299.631.154Ticari Borçlar12.773.808 12.108.666İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 9.801.633 9.743.027İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 2.972.175 2.365.639Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar610.041 1.178.301Diğer Borçlar6.730.293 4.637.937İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 6.730.293 4.637.937Türev Araçlar8.541.705 30.223.912Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar10 0 446.152Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar10 8.541.705 29.777.760Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 13.667.263 6.072.088Kısa Vadeli Karşılıklar15 7.861.029 7.821.628Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar467.276 345.224Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7.393.753 7.476.404ARA TOPLAM938.946.850 946.454.983TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER938.946.850 946.454.983UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.411.127.628 1.289.652.762Ticari Borçlar3.639.545 3.120.366İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 3.639.545 3.120.366Türev Araçlar11.662.655 24.355.539Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar10 11.662.655 24.355.539Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 4.473.669 5.483.069Uzun Vadeli Karşılıklar641.074 584.416Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar641.074 584.416TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.431.544.571 1.323.196.152TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.370.491.421 2.269.651.135ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.932.940.174 4.020.450.560Ödenmiş Sermaye430.091.850 430.091.850Sermaye Düzeltme Farkları121.877.344 121.877.344Birleşme Denkleştirme Hesabı870.289.152 870.289.152Geri Alınmış Paylar (-)-5.444.365 -4.592.411Paylara İlişkin Primler (İskontolar)50.712.389 50.712.389Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-4.109.167 -4.109.167Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-582.084 -1.148.542Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)-622.796 -1.074.920Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)40.712 -73.622Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-27.026.725 -47.332.651Yabancı Para Çevrim Farkları8.492.015 7.370.271Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-35.518.740 -54.702.922Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-35.518.740 -54.702.922Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler117.545.011 116.693.057Diğer Yedekler54.696.807 54.696.807Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.432.420.778 1.884.229.243Net Dönem Karı veya Zararı-107.530.816 549.043.489TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.932.940.174 4.020.450.560TOPLAM KAYNAKLAR6.303.431.595 6.290.101.695Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 98.865.993 100.897.315Satışların Maliyeti16 -27.954.819 -20.318.840TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)70.911.174 80.578.475BRÜT KAR (ZARAR)70.911.174 80.578.475Genel Yönetim Giderleri17 -6.645.278 -7.988.022Pazarlama Giderleri17 -318.345 -195.673Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 10.499.512 10.815.981Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -7.344.641 -7.945.868ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)67.102.422 75.264.893Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 0 32.010.190Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 -1.189.144 109.861FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)65.913.278 107.384.944Finansman Gelirleri20 32.988.221 10.085.946Finansman Giderleri20 -206.432.315 -143.408.320SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-107.530.816 -25.937.430SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-107.530.816 -25.937.430DÖNEM KARI (ZARARI)-107.530.816 -25.937.430Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar- 0 0Ana Ortaklık Payları-107.530.816 -25.937.430Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar566.458 54.068Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)114.334 99.323Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)13 452.124 -45.255Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar20.305.926 3.732.423Yabancı Para Çevrim Farkları13 1.121.744 2.624.308Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10 19.184.182 2.373.369Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)10 19.184.182 2.373.369Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 -1.265.254Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 -1.265.254DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.872.384 3.786.491TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-86.658.432 -22.150.939Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-86.658.432 -22.150.939http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849603BIST