***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler430.091.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -3.860.001 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 -10.796 0 0 0 0 -415.241 0 0 0 2.767.623 -1.038.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.265.254 0 0 292.892.073 0 54.696.807 0 785.763.627 1.029.882.607 0 3.630.805.417 3.630.805.417Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler8.649.541 1.021.233.066 -1.029.882.607 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)64.846 131.489 2.823.339 -13.430.933 -1.265.254 246.060.783 234.384.270 234.384.270Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-107.623.665 -107.623.665 -107.623.665Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-48.773 0 -48.773 -48.773Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler430.091.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -3.908.774 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 54.050 0 0 0 0 -283.752 0 0 0 5.590.962 -14.469.037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301.541.614 0 54.696.807 0 1.699.373.028 246.060.783 0 3.757.517.249 3.757.517.249Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler430.091.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -4.592.411 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 -73.622 0 0 0 0 -1.074.920 0 0 0 7.370.271 -54.702.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.693.057 0 54.696.807 0 1.884.229.243 549.043.489 0 4.020.450.560 4.020.450.560Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler549.043.489 -549.043.489 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)87.963 146.901 2.545.422 20.641.285 0 -213.322.481 -189.900.910 -189.900.910Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı124.608.000 -124.608.000 0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)14.687 -14.687 14.687 14.687 14.687Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler554.699.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -4.577.724 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 14.341 0 0 0 0 -928.019 0 0 0 9.915.693 -34.061.637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.678.370 0 54.696.807 0 2.308.679.419 -213.322.481 0 3.830.564.337 3.830.564.337Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI79.884.173 167.272.745Dönem Karı (Zararı)-213.322.481 246.060.783Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler275.796.052 -112.787.642Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 1.626.117 1.782.239Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler22 3.226.430 3.143.917Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler144.415 4.726.311Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24 69.447.621 66.550.160Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler199.107.978 119.497.434Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler23 0 -305.705.788Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler2.262.675 71.012İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler13 2.262.675 71.012Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-14.085 -2.468.112Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler23 -5.099 -384.815İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler34.046.961 63.052.954Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-8.943.217 9.958.747Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler24.397.965 30.345.926İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)24.397.965 30.345.926Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11.904.464 -315.076Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler759.493 294.531İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)759.493 294.531İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.928.256 22.768.826Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-7.813.189 -5.875.466Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13.741.445 28.644.292Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları96.520.532 196.326.095Vergi İadeleri (Ödemeleri)-16.636.359 -29.015.104Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -38.246YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.597.694 2.256.752İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları13 0 -225.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri128.602 55.177Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri128.602 55.177Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.012.701 -378.028Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14, 15 -1.012.701 -378.028Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri490.099 3.564.815Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -4.203.694 -760.212FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-101.884.951 -186.204.083İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları14.687 -48.773İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14.687 -48.773İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 620.710.100 1.071.959.708Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -629.456.157 -1.081.897.622Türev Araçlardan Nakit Girişleri5.951.793 2.207.153Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-14.624.533 -4.449.151Ödenen Temettüler0 -53.811.799Ödenen Faiz6 -90.346.111 -125.051.396Alınan Faiz5.865.270 4.887.797YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-26.598.472 -16.674.586Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi16.466.779 4.347.835NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.131.693 -12.326.751DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 240.913.804 91.143.449DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 230.782.111 78.816.698Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 230.782.111 240.913.804Finansal Yatırımlar5 19.864.351 10.921.134Ticari Alacaklar55.542.986 71.240.896İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7, 26 266.581 254.666İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 55.276.405 70.986.230Diğer Alacaklar2.849.599 1.893.320İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.849.599 1.893.320Türev Araçlar10.540.680 3.740.888Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar10 7.536.472 3.425.449Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar10 3.004.208 315.439Stoklar12 7.829.766 20.577.955Proje Halindeki Stoklar12 379.226.225 365.097.309Peşin Ödenmiş Giderler9 5.106.659 3.318.556Diğer Dönen Varlıklar290.050 99.154ARA TOPLAM712.032.427 717.803.016TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR712.032.427 717.803.016DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar171.895 564.642İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 171.895 564.642Diğer Alacaklar15.463.665 13.669.637İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26 14.357.337 12.631.530İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.106.328 1.038.107Türev Araçlar10 5.228.626 4.339.918Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar10 3.871.970 4.339.918Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar10 1.356.656 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 108.792.902 108.363.254Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 5.402.747.369 5.399.028.675Maddi Duran Varlıklar14 27.840.275 28.267.757Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 4.677.187 4.991.723Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 4.677.187 4.991.723Peşin Ödenmiş Giderler9 11.811.600 11.439.782Diğer Duran Varlıklar16 1.826.470 1.633.291TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.578.559.989 5.572.298.679TOPLAM VARLIKLAR6.290.592.416 6.290.101.695KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 540.065.454 584.781.297Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 622.539.620 299.631.154Ticari Borçlar12.601.836 12.108.666İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7, 26 10.533.638 9.743.027İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 2.068.198 2.365.639Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.108.413 1.178.301Diğer Borçlar3.422.752 4.637.937İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 3.422.752 4.637.937Türev Araçlar10 9.494.338 30.223.912Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar10 1.652.811 446.152Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar10 7.841.527 29.777.760Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 6.318.107 6.072.088Kısa Vadeli Karşılıklar17 7.870.418 7.821.628Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar449.693 345.224Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7.420.725 7.476.404ARA TOPLAM1.203.420.938 946.454.983TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.203.420.938 946.454.983UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.245.318.439 1.289.652.762Ticari Borçlar3.928.113 3.120.366İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 3.928.113 3.120.366Türev Araçlar10 2.997.807 24.355.539Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar10 2.997.807 24.355.539Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 3.694.595 5.483.069Uzun Vadeli Karşılıklar668.187 584.416Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar668.187 584.416TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.256.607.141 1.323.196.152TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.460.028.079 2.269.651.135ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.830.564.337 4.020.450.560Ödenmiş Sermaye25 554.699.850 430.091.850Sermaye Düzeltme Farkları121.877.344 121.877.344Birleşme Denkleştirme Hesabı870.289.152 870.289.152Geri Alınmış Paylar (-)-4.577.724 -4.592.411Paylara İlişkin Primler (İskontolar)50.712.389 50.712.389Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-4.109.167 -4.109.167Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-913.678 -1.148.542Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14.341 -73.622Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-928.019 -1.074.920Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-24.145.944 -47.332.651Yabancı Para Çevrim Farkları9.915.693 7.370.271Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-34.061.637 -54.702.922Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-34.061.637 -54.702.922Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 116.678.370 116.693.057Diğer Yedekler18 54.696.807 54.696.807Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 2.308.679.419 1.884.229.243Net Dönem Karı veya Zararı-213.322.481 549.043.489TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.830.564.337 4.020.450.560TOPLAM KAYNAKLAR6.290.592.416 6.290.101.695Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 127.367.464 205.624.759 28.501.471 104.727.444Satışların Maliyeti19 -50.356.414 -46.721.800 -22.401.595 -26.402.960TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)77.011.050 158.902.959 6.099.876 78.324.484Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)77.011.050 158.902.959 6.099.876 78.324.484Genel Yönetim Giderleri20 -12.389.919 -13.820.036 -5.744.641 -5.832.014Pazarlama Giderleri20 -631.729 -403.656 -313.384 -207.983Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 21.666.287 23.086.503 11.166.775 12.270.522Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -16.968.574 -18.700.348 -9.623.933 -10.754.480ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)68.687.115 149.065.422 1.584.693 73.800.529Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 5.099 306.090.603 5.099 274.080.413Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 -2.262.675 -71.012 -1.073.531 -180.873FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)66.429.539 455.085.013 516.261 347.700.069Finansman Gelirleri24 90.607.573 62.770.400 57.619.352 52.684.454Finansman Giderleri24 -370.359.593 -271.794.630 -163.927.278 -128.386.310SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-213.322.481 246.060.783 -105.791.665 271.998.213Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-213.322.481 246.060.783 -105.791.665 271.998.213DÖNEM KARI (ZARARI)-213.322.481 246.060.783 -105.791.665 271.998.213Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar- 0 0Ana Ortaklık Payları-213.322.481 246.060.783 -105.791.665 271.998.213Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına (kayıp)/kazanç 25 -0,38000000 0,57000000 -0,19000000 0,63000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar234.864 196.335 -331.594 142.267Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)87.963 64.846 -26.371 -34.477Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar146.901 131.489 -305.223 176.744Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar23.186.707 -11.872.848 2.880.781 -15.605.271Yabancı Para Çevrim Farkları13 2.545.422 2.823.339 1.423.678 199.031Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10 20.641.285 -13.430.933 1.457.103 -15.804.302Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)10 20.641.285 -13.430.933 1.457.103 -15.804.302Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 -1.265.254 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 -1.265.254Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.421.571 -11.676.513 2.549.187 -15.463.004TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-189.900.910 234.384.270 -103.242.478 256.535.209Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-189.900.910 234.384.270 -103.242.478 256.535.209http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869198BIST