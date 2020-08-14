***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler430.091.850 121.877.344 870.289.152 -3.860.001 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 -426.037 0 0 0 0 0 0 0 0 2.767.623 -1.038.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.265.254 0 0 292.892.073 0 54.696.807 0 785.763.627 1.029.882.607 0 3.630.805.417 3.630.805.417Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler8.649.541 1.021.233.066 -1.029.882.607 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)196.335 2.823.339 -13.430.933 -1.265.254 246.060.783 234.384.270 234.384.270Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-107.623.665 -107.623.665 -107.623.665Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-48.773 0 -48.773 -48.773Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler430.091.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -3.908.774 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 -229.702 0 0 0 0 0 0 0 0 5.590.962 -14.469.037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301.541.614 0 54.696.807 0 1.699.373.028 246.060.783 0 3.757.517.249 3.757.517.249Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler430.091.850 121.877.344 870.289.152 -4.592.411 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 -1.148.542 0 0 0 0 0 0 0 0 7.370.271 -54.702.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.693.057 0 54.696.807 0 1.884.229.243 549.043.489 0 4.020.450.560 4.020.450.560Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler549.043.489 -549.043.489 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)234.864 2.545.422 20.641.285 0 -213.322.481 -189.900.910 -189.900.910Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı124.608.000 -124.608.000 0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)14.687 -14.687 14.687 14.687 14.687Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler554.699.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -4.577.724 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 -913.678 0 0 0 0 0 0 0 0 9.915.693 -34.061.637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.678.370 0 54.696.807 0 2.308.679.419 -213.322.481 0 3.830.564.337 3.830.564.337Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI77.367.864 165.773.432Dönem Karı (Zararı)-213.322.481 246.060.783Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler274.582.083 -112.453.801Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 1.896.366 2.051.463Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler22 3.226.430 3.143.917Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler494.833 4.785.567Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24 69.433.103 66.435.541Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler198.665.205 118.793.537Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -305.705.788Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler23 0 -305.705.788Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler690.092 708.856İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler13 690.092 708.856Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler111.886 68.817Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler69.267 -2.350.896Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler23 -5.099 -384.815İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler36.705.660 67.556.928Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-8.943.217 9.958.746Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler24.216.991 27.718.367İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)24.216.991 27.718.367Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12.210.543 -297.350Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler753.009 80.395İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)753.009 80.395İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.468.334 30.096.770Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-8.625.572 -5.943.129Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17.093.906 36.039.899Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları97.965.262 201.163.910Vergi İadeleri (Ödemeleri)-20.432.514 -35.154.880Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-164.884 -235.598YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.171.169 2.364.166Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri128.602 55.178Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri128.602 55.178Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.586.176 -495.615Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14, 15 -1.586.176 -495.615Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri490.099 3.564.815Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -4.203.694 -760.212FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-101.802.327 -185.951.342İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları14.687 -48.773İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 620.710.100 1.071.959.708Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -629.456.157 -1.081.897.622Türev Araçlardan Nakit Girişleri5.951.793 2.207.153Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-14.624.533 -4.449.151Ödenen Temettüler-53.811.799Ödenen Faiz6 -90.346.111 -125.051.396Alınan Faiz5.947.894 5.140.538YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-29.605.632 -17.813.744Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi16.690.673 4.447.241NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.914.959 -13.366.503DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 246.302.394 96.124.337DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 233.387.435 82.757.834Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 233.387.435 246.302.394Finansal Yatırımlar5 19.864.351 10.921.134Ticari Alacaklar61.397.810 77.163.274İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7, 26 445.865 23.684İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 60.951.945 77.139.590Diğer Alacaklar3.483.654 2.113.534İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.483.654 2.113.534Türev Araçlar10.540.680 3.740.888Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar10 7.536.472 3.425.449Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar10 3.004.208 315.439Stoklar12 8.166.706 20.904.892Proje Halindeki Stoklar12 447.632.675 433.819.841Peşin Ödenmiş Giderler9 6.621.700 4.316.006Diğer Dönen Varlıklar606.605 366.355ARA TOPLAM791.701.616 799.648.318TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR791.701.616 799.648.318DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar171.895 564.642İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 171.895 564.642Diğer Alacaklar15.979.511 14.185.483İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26 14.357.337 12.631.530İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.622.174 1.553.953Türev Araçlar5.228.626 4.339.918Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar10 3.871.970 4.339.918Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar10 1.356.656Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 29.442.445 27.813.159Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 5.407.034.770 5.403.103.276Maddi Duran Varlıklar14 28.917.448 29.203.459Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.690.018 5.842.799Şerefiye707.175 707.175Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 4.982.843 5.135.624Peşin Ödenmiş Giderler9 11.963.424 11.664.258Ertelenmiş Vergi Varlığı552.195 474.453Diğer Duran Varlıklar16 2.239.862 2.044.826TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.507.220.194 5.499.236.273TOPLAM VARLIKLAR6.298.921.810 6.298.884.591KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 540.065.454 584.781.297Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 622.539.620 299.631.154Ticari Borçlar13.568.501 13.085.158İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7, 26 6.961.818 4.274.506İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 6.606.683 8.810.652Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.234.997 1.669.278Diğer Borçlar5.434.774 6.252.253İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 5.434.774 6.252.253Türev Araçlar9.494.338 30.223.912Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar10 1.652.811 446.152Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar10 7.841.527 29.777.760Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 7.492.536 8.722.921Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü189.629 129.040Kısa Vadeli Karşılıklar17 9.324.366 9.465.185Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.024.819 736.430Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8.299.547 8.728.755ARA TOPLAM1.210.344.215 953.960.198TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.210.344.215 953.960.198UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.245.318.439 1.289.652.762Ticari Borçlar3.933.113 3.125.366İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 3.933.113 3.125.366Türev Araçlar2.997.807 24.355.539Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar10 2.997.807 24.355.539Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 3.694.595 5.483.069Uzun Vadeli Karşılıklar2.069.304 1.857.097Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.069.304 1.857.097TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.258.013.258 1.324.473.833TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.468.357.473 2.278.434.031ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.830.564.337 4.020.450.560Ödenmiş Sermaye25 554.699.850 430.091.850Sermaye Düzeltme Farkları121.877.344 121.877.344Birleşme Denkleştirme Hesabı870.289.152 870.289.152Geri Alınmış Paylar (-)-4.577.724 -4.592.411Paylara İlişkin Primler (İskontolar)50.712.389 50.712.389Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-4.109.167 -4.109.167Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-913.678 -1.148.542Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-913.678 -1.148.542Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-913.678 -1.148.542Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-24.145.944 -47.332.651Yabancı Para Çevrim Farkları9.915.693 7.370.271Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-34.061.637 -54.702.922Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-34.061.637 -54.702.922Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 116.678.370 116.693.057Diğer Yedekler18 54.696.807 54.696.807Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 2.308.679.419 1.884.229.243Net Dönem Karı veya Zararı-213.322.481 549.043.489TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.830.564.337 4.020.450.560TOPLAM KAYNAKLAR6.298.921.810 6.298.884.591Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 135.043.035 217.632.372 30.215.577 109.613.855Satışların Maliyeti19 -56.340.908 -55.030.295 -23.972.722 -30.235.091TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)78.702.127 162.602.077 6.242.855 79.378.764BRÜT KAR (ZARAR)78.702.127 162.602.077 6.242.855 79.378.764Genel Yönetim Giderleri20 -14.559.157 -16.283.841 -6.282.878 -6.842.397Pazarlama Giderleri20 -1.452.264 -1.748.928 -564.527 -742.962Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 22.021.409 24.132.769 11.238.943 12.706.374Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -17.724.107 -19.144.019 -9.834.218 -10.798.005ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)66.988.008 149.558.058 800.175 73.701.774Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 5.099 306.090.603 5.099 274.080.413Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 -690.092 -708.856 -365.699 -109.007FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)66.303.015 454.939.805 439.575 347.673.180Finansman Gelirleri24 90.943.499 63.180.272 57.744.598 52.848.546Finansman Giderleri24 -370.457.109 -271.990.477 -163.972.892 -128.500.807SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-213.210.595 246.129.600 -105.788.719 272.020.919Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-111.886 -68.817 -2.946 -22.706Dönem Vergi (Gideri) Geliri-189.629 -149.938 -88.605 -50.744Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri77.743 81.121 85.659 28.038SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-213.322.481 246.060.783 -105.791.665 271.998.213DÖNEM KARI (ZARARI)-213.322.481 246.060.783 -105.791.665 271.998.213Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-213.322.481 246.060.783 -105.791.665 271.998.213Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına (kayıp)/kazanç 25 -0,38000000 0,57000000 -0,19000000 0,63000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar234.864 196.335 -331.594 142.267Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)234.864 196.335 -331.594 142.267Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar23.186.707 -11.872.848 2.880.781 -15.605.271Yabancı Para Çevrim Farkları2.545.422 2.823.339 1.423.678 199.031Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10 20.641.285 -13.430.933 1.457.103 -15.804.302Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)20.641.285 -13.430.933 1.457.103 -15.804.302Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 -1.265.254 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 -1.265.254 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.421.571 -11.676.513 2.549.187 -15.463.004TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-189.900.910 234.384.270 -103.242.478 256.535.209Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-189.900.910 234.384.270 -103.242.478 256.535.209http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869199BIST