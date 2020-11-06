***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler430.091.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -3.860.001 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 -10.796 0 0 0 0 -415.241 0 0 0 2.767.623 -1.038.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.265.254 0 0 107.311.106 0 54.696.807 0 971.344.594 1.029.882.607 0 3.630.805.417 3.630.805.417Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler8.649.541 1.021.233.066 -1.029.882.607 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)46.191 66.812 1.496.775 -44.630.884 -1.265.254 417.313.111 373.026.751 373.026.751Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-107.616.006 -107.616.006 -107.616.006Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-863.930 863.930 -863.930 -863.930 -863.930Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler430.091.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -4.723.931 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 35.395 0 0 0 0 -348.429 0 0 0 4.264.398 -45.668.988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.824.577 0 54.696.807 0 1.884.097.724 417.313.111 0 3.895.352.232 3.895.352.232Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler430.091.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -4.592.411 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 -73.622 0 0 0 0 -1.074.920 0 0 0 7.370.271 -54.702.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.693.057 0 54.696.807 0 1.884.229.243 549.043.489 0 4.020.450.560 4.020.450.560Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler549.043.489 -549.043.489 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.773 -685 8.423.201 22.862.957 -435.461.108 -404.179.408 -404.179.408Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı124.608.000 -124.608.000 0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-1.051.339 1.051.339 -1.051.339 -1.051.339 -1.051.339Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler554.699.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -5.643.750 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 -77.395 0 0 0 0 -1.075.605 0 0 0 15.793.472 -31.839.965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.744.396 0 54.696.807 0 2.307.613.393 -435.461.108 0 3.615.219.813 3.615.219.813Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI125.192.329 252.874.336Dönem Karı (Zararı)-435.461.108 417.313.111Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler551.919.364 -212.870.110Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3 2.454.268 2.628.745Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.835.317 4.715.309Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.187.047 2.892.595Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20 105.902.533 100.837.000Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler432.818.296 85.653.655Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler19 0 -406.917.280Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3.793.113 340.946İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler13 3.793.113 340.946Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-61.309 -2.636.264Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler19 -9.901 -384.816İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler27.645.888 91.133.477Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-2.950.574 11.035.003Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler19.021.891 41.108.417Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11.457.565 873.993Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-761.418 -1.464.897İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler878.424 39.580.961Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-12.044.163 -3.666.335Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12.922.587 43.247.296Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları144.104.144 295.576.478Vergi İadeleri (Ödemeleri)-18.714.956 -42.663.897Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-196.859 -38.245YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.314.123 1.773.299İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları13 0 -225.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri228.518 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.201.777 -649.797Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.009.901 3.564.816Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -5.350.765 -916.720FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-279.459.987 -239.289.695İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-1.051.339 -863.930İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 708.534.800 1.201.959.708Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -842.661.045 -1.178.203.728Türev Araçlardan Nakit Girişleri11.641.870 2.584.620Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-17.252.098 -9.914.452Ödenen Temettüler0 -107.616.006Ödenen Faiz6 -130.113.693 -153.980.834Alınan Faiz8.175.270 6.744.927Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -16.733.752 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-159.581.781 15.357.940Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi36.711.129 1.681.107NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-122.870.652 17.039.047DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 240.913.804 91.143.449DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 118.043.152 108.182.496Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 134.776.904 240.913.804Finansal Yatırımlar5 13.871.708 10.921.134Ticari Alacaklar64.623.114 71.240.896İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7, 22 353.394 254.666İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 64.269.720 70.986.230Diğer Alacaklar1.323.170 1.893.320İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.323.170 1.893.320Türev Araçlar26.235.045 3.740.888Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar10 12.130.423 3.425.449Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar10 14.104.622 315.439Stoklar12 7.830.685 20.577.955Proje Halindeki Stoklar12 386.341.841 365.097.309Peşin Ödenmiş Giderler9 4.494.528 3.318.556Diğer Dönen Varlıklar437.876 99.154ARA TOPLAM639.934.871 717.803.016TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR639.934.871 717.803.016DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 564.642İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 564.642Diğer Alacaklar15.895.165 13.669.637İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22 14.809.902 12.631.530İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.085.263 1.038.107Türev Araçlar10 7.548.986 4.339.918Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar10 7.548.986 4.339.918Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 112.992.657 108.363.254Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 5.403.379.440 5.399.028.675Maddi Duran Varlıklar27.297.695 28.267.757Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.524.621 4.991.723Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.524.621 4.991.723Peşin Ödenmiş Giderler9 11.917.884 11.439.782Diğer Duran Varlıklar14 1.909.565 1.633.291TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.585.466.013 5.572.298.679TOPLAM VARLIKLAR6.225.400.884 6.290.101.695KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 449.862.197 584.781.297Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 659.058.769 299.631.154Ticari Borçlar10.678.523 12.108.666İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7, 22 8.876.188 9.743.027İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.802.335 2.365.639Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar116.042 1.178.301Diğer Borçlar4.733.907 4.637.937İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 4.733.907 4.637.937Türev Araçlar14.720.073 30.223.912Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar10 8.332.181 446.152Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar10 6.387.892 29.777.760Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 4.024.748 6.072.088Kısa Vadeli Karşılıklar15 8.234.311 7.821.628Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar403.653 345.224Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7.830.658 7.476.404ARA TOPLAM1.151.428.570 946.454.983TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.151.428.570 946.454.983UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.449.243.173 1.289.652.762Ticari Borçlar4.591.088 3.120.366İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 4.591.088 3.120.366Türev Araçlar1.045.432 24.355.539Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar10 1.045.432 24.355.539Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 3.315.251 5.483.069Uzun Vadeli Karşılıklar557.557 584.416Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar557.557 584.416TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.458.752.501 1.323.196.152TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.610.181.071 2.269.651.135ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.615.219.813 4.020.450.560Ödenmiş Sermaye21 554.699.850 430.091.850Sermaye Düzeltme Farkları121.877.344 121.877.344Birleşme Denkleştirme Hesabı870.289.152 870.289.152Geri Alınmış Paylar (-)-5.643.750 -4.592.411Paylara İlişkin Primler (İskontolar)50.712.389 50.712.389Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-4.109.167 -4.109.167Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.153.000 -1.148.542Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-77.395 -73.622Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-77.395 -73.622Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-1.075.605 -1.074.920Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-16.046.493 -47.332.651Yabancı Para Çevrim Farkları15.793.472 7.370.271Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-31.839.965 -54.702.922Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)10 -31.839.965 -54.702.922Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler117.744.396 116.693.057Diğer Yedekler54.696.807 54.696.807Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.307.613.393 1.884.229.243Net Dönem Karı veya Zararı-435.461.108 549.043.489TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.615.219.813 4.020.450.560TOPLAM KAYNAKLAR6.225.400.884 6.290.101.695Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 206.572.641 306.932.789 79.205.177 101.308.030Satışların Maliyeti16 -68.744.606 -68.510.087 -18.388.192 -21.788.287TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)137.828.035 238.422.702 60.816.985 79.519.743BRÜT KAR (ZARAR)137.828.035 238.422.702 60.816.985 79.519.743Genel Yönetim Giderleri17 -17.033.736 -18.956.301 -4.643.817 -5.136.265Pazarlama Giderleri17 -889.789 -951.331 -258.060 -547.675Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 30.845.028 31.270.789 9.178.741 8.184.286Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -25.611.939 -28.937.570 -8.643.365 -10.237.222ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)125.137.599 220.848.289 56.450.484 71.782.867Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 9.901 407.302.096 4.802 101.211.493Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 -3.793.113 -340.946 -1.530.438 -269.934FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)121.354.387 627.809.439 54.924.848 172.724.426Finansman Gelirleri20 125.282.075 160.988.241 34.674.502 98.217.841Finansman Giderleri20 -682.097.570 -371.484.569 -311.737.977 -99.689.939SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-435.461.108 417.313.111 -222.138.627 171.252.328Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-435.461.108 417.313.111 -222.138.627 171.252.328DÖNEM KARI (ZARARI)-435.461.108 417.313.111 -222.138.627 171.252.328Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-435.461.108 417.313.111 -222.138.627 171.252.328Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Adi pay başına kazanç 21 -0,90000000 0,97000000 -0,40000000 0,40000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.458 113.003 -239.322 -83.332Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.773 46.191 -91.736 -18.655Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-685 66.812 -147.586 -64.677Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-685 66.812 -147.586 -64.677Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar31.286.158 -44.399.363 8.099.451 -32.526.515Yabancı Para Çevrim Farkları13 8.423.201 1.496.775 5.877.779 -1.326.564Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)22.862.957 -44.630.884 2.221.672 -31.199.951Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)10 22.862.957 -44.630.884 2.221.672 -31.199.951Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 -1.265.254 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 -1.265.254 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)31.281.700 -44.286.360 7.860.129 -32.609.847TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-404.179.408 373.026.751 -214.278.498 138.642.481Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-404.179.408 373.026.751 -214.278.498 138.642.481http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886796BIST