***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler430.091.850 121.877.344 870.289.152 -3.860.001 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 -426.037 0 0 0 0 0 0 0 0 2.767.623 -1.038.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.265.254 0 0 292.892.073 0 54.696.807 0 785.763.627 1.029.882.607 0 3.630.805.417 3.630.805.417Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler8.649.541 1.021.233.066 -1.029.882.607 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)113.003 1.496.775 -44.630.884 -1.265.254 417.313.111 373.026.751 373.026.751Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-107.616.006 -107.616.006 -107.616.006Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-863.930 863.930 -863.930 -863.930 -863.930Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler430.091.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -4.723.931 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 -313.034 0 0 0 0 0 0 0 0 4.264.398 -45.668.988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302.405.544 0 54.696.807 0 1.698.516.757 417.313.111 0 3.895.352.232 3.895.352.232Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler430.091.850 121.877.344 870.289.152 -4.592.411 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 -1.148.542 0 0 0 0 0 0 0 0 7.370.271 -54.702.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.693.057 0 54.696.807 0 1.884.229.243 549.043.489 0 4.020.450.560 4.020.450.560Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler549.043.489 -549.043.489 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.458 8.423.201 22.862.957 -435.461.108 -404.179.408 -404.179.408Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı124.608.000 -124.608.000 0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-1.051.339 1.051.339 -1.051.339 -1.051.339 -1.051.339Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler554.699.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -5.643.750 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 -1.153.000 0 0 0 0 0 0 0 0 15.793.472 -31.839.965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.744.396 0 54.696.807 0 2.307.613.393 -435.461.108 0 3.615.219.813 3.615.219.813Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI122.906.393 253.321.471Dönem Karı (Zararı)-435.461.108 417.313.111Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler549.609.114 -212.062.061Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3 2.887.236 3.013.470Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.835.317 4.715.309Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.843.740 3.205.413Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20 105.884.709 100.673.783Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler431.833.549 84.969.144Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -406.917.280Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler19 0 -406.917.280Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler1.222.053 1.071.472İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler13 1.222.053 1.071.472Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler171.083 183.849Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-58.672 -2.592.405Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler19 -9.901 -384.816İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler33.341.176 100.121.729Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-2.950.574 11.035.003Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler20.287.821 40.334.467Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11.779.565 900.740Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-176.111 -2.170.820İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.400.475 50.022.339Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-13.854.810 -3.858.701Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18.255.285 53.881.040Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları147.489.182 305.372.779Vergi İadeleri (Ödemeleri)-24.136.716 -51.695.679Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-446.073 -355.629YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.046.690 1.831.941Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri228.518 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.934.344 -816.154Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.009.901 3.564.815Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -5.350.765 -916.720FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-279.347.750 -238.925.528İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-1.051.339 -863.930İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 708.534.800 1.201.959.708Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -842.661.045 -1.178.203.728Türev Araçlardan Nakit Girişleri11.641.870 2.584.620Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-17.252.098 -9.914.452Ödenen Temettüler0 -107.616.006Ödenen Faiz6 -130.113.693 -153.980.834Alınan Faiz8.287.507 7.109.094Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -16.733.752 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-162.488.047 16.227.884Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi37.123.209 1.753.073NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-125.364.838 17.980.957DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 246.302.394 96.124.337DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 120.937.556 114.105.294Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 137.671.308 246.302.394Finansal Yatırımlar5 13.871.708 10.921.134Ticari Alacaklar68.939.597 77.163.274İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7, 22 34.474 23.684İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 68.905.123 77.139.590Diğer Alacaklar3.239.136 2.113.534İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.239.136 2.113.534Türev Araçlar26.235.045 3.740.888Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar10 12.130.423 3.425.449Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar10 14.104.622 315.439Stoklar12 8.151.704 20.904.892Proje Halindeki Stoklar12 454.748.291 433.819.841Peşin Ödenmiş Giderler9 5.372.591 4.316.006Diğer Dönen Varlıklar1.384.060 366.355ARA TOPLAM719.613.440 799.648.318TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR719.613.440 799.648.318DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 564.642İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 564.642Diğer Alacaklar16.411.011 14.185.483İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22 14.809.902 12.631.530İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.601.109 1.553.953Türev Araçlar7.548.986 4.339.918Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar10 7.548.986 4.339.918Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 34.484.784 27.813.159Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 5.407.952.538 5.403.103.276Maddi Duran Varlıklar28.426.536 29.203.459Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.482.787 5.842.799Şerefiye707.175 707.175Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.775.612 5.135.624Peşin Ödenmiş Giderler9 12.026.969 11.664.258Ertelenmiş Vergi Varlığı566.751 474.453Diğer Duran Varlıklar14 2.322.958 2.044.826TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.515.223.320 5.499.236.273TOPLAM VARLIKLAR6.234.836.760 6.298.884.591KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 449.862.197 584.781.297Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 659.058.769 299.631.154Ticari Borçlar12.240.102 13.085.158İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7, 22 6.770.680 4.274.506İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 5.469.422 8.810.652Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.177.296 1.669.278Diğer Borçlar7.413.368 6.252.253İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 7.413.368 6.252.253Türev Araçlar14.720.073 30.223.912Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar10 8.332.181 446.152Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar10 6.387.892 29.777.760Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 4.884.439 8.722.921Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü263.381 129.040Kısa Vadeli Karşılıklar15 9.771.441 9.465.185Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar884.413 736.430Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8.887.028 8.728.755ARA TOPLAM1.159.391.066 953.960.198TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.159.391.066 953.960.198UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.449.243.173 1.289.652.762Ticari Borçlar4.596.088 3.125.366İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 4.596.088 3.125.366Türev Araçlar1.045.432 24.355.539Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar10 1.045.432 24.355.539Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 3.315.251 5.483.069Uzun Vadeli Karşılıklar2.025.937 1.857.097Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.025.937 1.857.097TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.460.225.881 1.324.473.833TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.619.616.947 2.278.434.031ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.615.219.813 4.020.450.560Ödenmiş Sermaye21 554.699.850 430.091.850Sermaye Düzeltme Farkları121.877.344 121.877.344Birleşme Denkleştirme Hesabı870.289.152 870.289.152Geri Alınmış Paylar (-)-5.643.750 -4.592.411Paylara İlişkin Primler (İskontolar)50.712.389 50.712.389Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-4.109.167 -4.109.167Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.153.000 -1.148.542Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.153.000 -1.148.542Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.153.000 -1.148.542Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-16.046.493 -47.332.651Yabancı Para Çevrim Farkları15.793.472 7.370.271Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-31.839.965 -54.702.922Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)10 -31.839.965 -54.702.922Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler117.744.396 116.693.057Diğer Yedekler54.696.807 54.696.807Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.307.613.393 1.884.229.243Net Dönem Karı veya Zararı-435.461.108 549.043.489TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.615.219.813 4.020.450.560TOPLAM KAYNAKLAR6.234.836.760 6.298.884.591Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 216.327.558 324.673.306 81.284.523 107.040.934Satışların Maliyeti16 -76.995.139 -80.377.087 -20.654.231 -25.346.792TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)139.332.419 244.296.219 60.630.292 81.694.142BRÜT KAR (ZARAR)139.332.419 244.296.219 60.630.292 81.694.142Genel Yönetim Giderleri17 -19.819.090 -22.772.409 -5.259.933 -6.488.568Pazarlama Giderleri17 -1.974.216 -2.828.936 -521.952 -1.080.008Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 31.536.693 32.492.527 9.515.284 8.359.758Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -26.768.087 -29.659.923 -9.043.980 -10.515.904ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)122.307.719 221.527.478 55.319.711 71.969.420Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 9.901 407.302.096 4.802 101.211.493Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 -1.222.053 -1.071.472 -531.961 -362.616FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)121.095.567 627.758.102 54.792.552 172.818.297Finansman Gelirleri20 125.835.799 161.575.112 34.892.300 98.394.840Finansman Giderleri20 -682.221.391 -371.836.254 -311.764.282 -99.845.777SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-435.290.025 417.496.960 -222.079.430 171.367.360Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-171.083 -183.849 -59.197 -115.032Dönem Vergi (Gideri) Geliri-263.381 -261.535 -73.752 -111.597Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri92.298 77.686 14.555 -3.435SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-435.461.108 417.313.111 -222.138.627 171.252.328DÖNEM KARI (ZARARI)-435.461.108 417.313.111 -222.138.627 171.252.328Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-435.461.108 417.313.111 -222.138.627 171.252.328Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Adi pay başına kazanç 21 -0,90000000 0,97000000 -0,40000000 0,40000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.458 113.003 -239.322 -83.332Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.458 113.003 -239.322 -83.332Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar31.286.158 -44.399.363 8.099.451 -32.526.515Yabancı Para Çevrim Farkları13 8.423.201 1.496.775 5.877.779 -1.326.564Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10 22.862.957 -44.630.884 2.221.672 -31.199.951Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)10 22.862.957 -44.630.884 2.221.672 -31.199.951Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 -1.265.254 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 -1.265.254 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)31.281.700 -44.286.360 7.860.129 -32.609.847TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-404.179.408 373.026.751 -214.278.498 138.642.481Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-404.179.408 373.026.751 -214.278.498 138.642.481http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886798BIST