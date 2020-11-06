***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
06.11.2020 18:19
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -3.860.001 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 -426.037 0 0 0 0 0 0 0 0 2.767.623 -1.038.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.265.254 0 0 292.892.073 0 54.696.807 0 785.763.627 1.029.882.607 0 3.630.805.417 3.630.805.417
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
8.649.541 1.021.233.066 -1.029.882.607 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
113.003 1.496.775 -44.630.884 -1.265.254 417.313.111 373.026.751 373.026.751
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-107.616.006 -107.616.006 -107.616.006
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-863.930 863.930 -863.930 -863.930 -863.930
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -4.723.931 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 -313.034 0 0 0 0 0 0 0 0 4.264.398 -45.668.988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302.405.544 0 54.696.807 0 1.698.516.757 417.313.111 0 3.895.352.232 3.895.352.232
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -4.592.411 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 -1.148.542 0 0 0 0 0 0 0 0 7.370.271 -54.702.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.693.057 0 54.696.807 0 1.884.229.243 549.043.489 0 4.020.450.560 4.020.450.560
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
549.043.489 -549.043.489 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.458 8.423.201 22.862.957 -435.461.108 -404.179.408 -404.179.408
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
124.608.000 -124.608.000 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.051.339 1.051.339 -1.051.339 -1.051.339 -1.051.339
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
554.699.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -5.643.750 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 -1.153.000 0 0 0 0 0 0 0 0 15.793.472 -31.839.965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.744.396 0 54.696.807 0 2.307.613.393 -435.461.108 0 3.615.219.813 3.615.219.813
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
122.906.393 253.321.471
Dönem Karı (Zararı)
-435.461.108 417.313.111
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
549.609.114 -212.062.061
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 2.887.236 3.013.470
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.835.317 4.715.309
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.843.740 3.205.413
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 105.884.709 100.673.783
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
431.833.549 84.969.144
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -406.917.280
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
19 0 -406.917.280
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.222.053 1.071.472
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 1.222.053 1.071.472
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
171.083 183.849
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-58.672 -2.592.405
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
19 -9.901 -384.816
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
33.341.176 100.121.729
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.950.574 11.035.003
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.287.821 40.334.467
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11.779.565 900.740
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-176.111 -2.170.820
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.400.475 50.022.339
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-13.854.810 -3.858.701
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18.255.285 53.881.040
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
147.489.182 305.372.779
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-24.136.716 -51.695.679
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-446.073 -355.629
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.046.690 1.831.941
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
228.518 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.934.344 -816.154
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.009.901 3.564.815
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -5.350.765 -916.720
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-279.347.750 -238.925.528
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.051.339 -863.930
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 708.534.800 1.201.959.708
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -842.661.045 -1.178.203.728
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
11.641.870 2.584.620
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-17.252.098 -9.914.452
Ödenen Temettüler
0 -107.616.006
Ödenen Faiz
6 -130.113.693 -153.980.834
Alınan Faiz
8.287.507 7.109.094
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -16.733.752 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-162.488.047 16.227.884
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
37.123.209 1.753.073
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-125.364.838 17.980.957
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 246.302.394 96.124.337
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 120.937.556 114.105.294
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 137.671.308 246.302.394
Finansal Yatırımlar
5 13.871.708 10.921.134
Ticari Alacaklar
68.939.597 77.163.274
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7, 22 34.474 23.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 68.905.123 77.139.590
Diğer Alacaklar
3.239.136 2.113.534
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.239.136 2.113.534
Türev Araçlar
26.235.045 3.740.888
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 12.130.423 3.425.449
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10 14.104.622 315.439
Stoklar
12 8.151.704 20.904.892
Proje Halindeki Stoklar
12 454.748.291 433.819.841
Peşin Ödenmiş Giderler
9 5.372.591 4.316.006
Diğer Dönen Varlıklar
1.384.060 366.355
ARA TOPLAM
719.613.440 799.648.318
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
719.613.440 799.648.318
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
0 564.642
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 564.642
Diğer Alacaklar
16.411.011 14.185.483
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 14.809.902 12.631.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.601.109 1.553.953
Türev Araçlar
7.548.986 4.339.918
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 7.548.986 4.339.918
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 34.484.784 27.813.159
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 5.407.952.538 5.403.103.276
Maddi Duran Varlıklar
28.426.536 29.203.459
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.482.787 5.842.799
Şerefiye
707.175 707.175
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.775.612 5.135.624
Peşin Ödenmiş Giderler
9 12.026.969 11.664.258
Ertelenmiş Vergi Varlığı
566.751 474.453
Diğer Duran Varlıklar
14 2.322.958 2.044.826
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.515.223.320 5.499.236.273
TOPLAM VARLIKLAR
6.234.836.760 6.298.884.591
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 449.862.197 584.781.297
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 659.058.769 299.631.154
Ticari Borçlar
12.240.102 13.085.158
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7, 22 6.770.680 4.274.506
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.469.422 8.810.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.177.296 1.669.278
Diğer Borçlar
7.413.368 6.252.253
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 7.413.368 6.252.253
Türev Araçlar
14.720.073 30.223.912
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 8.332.181 446.152
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10 6.387.892 29.777.760
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.884.439 8.722.921
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
263.381 129.040
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 9.771.441 9.465.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
884.413 736.430
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8.887.028 8.728.755
ARA TOPLAM
1.159.391.066 953.960.198
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.159.391.066 953.960.198
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.449.243.173 1.289.652.762
Ticari Borçlar
4.596.088 3.125.366
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.596.088 3.125.366
Türev Araçlar
1.045.432 24.355.539
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10 1.045.432 24.355.539
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 3.315.251 5.483.069
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.025.937 1.857.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.025.937 1.857.097
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.460.225.881 1.324.473.833
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.619.616.947 2.278.434.031
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.615.219.813 4.020.450.560
Ödenmiş Sermaye
21 554.699.850 430.091.850
Sermaye Düzeltme Farkları
121.877.344 121.877.344
Birleşme Denkleştirme Hesabı
870.289.152 870.289.152
Geri Alınmış Paylar (-)
-5.643.750 -4.592.411
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.712.389 50.712.389
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.109.167 -4.109.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.153.000 -1.148.542
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.153.000 -1.148.542
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.153.000 -1.148.542
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-16.046.493 -47.332.651
Yabancı Para Çevrim Farkları
15.793.472 7.370.271
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-31.839.965 -54.702.922
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
10 -31.839.965 -54.702.922
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
117.744.396 116.693.057
Diğer Yedekler
54.696.807 54.696.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.307.613.393 1.884.229.243
Net Dönem Karı veya Zararı
-435.461.108 549.043.489
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.615.219.813 4.020.450.560
TOPLAM KAYNAKLAR
6.234.836.760 6.298.884.591
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 216.327.558 324.673.306 81.284.523 107.040.934
Satışların Maliyeti
16 -76.995.139 -80.377.087 -20.654.231 -25.346.792
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
139.332.419 244.296.219 60.630.292 81.694.142
BRÜT KAR (ZARAR)
139.332.419 244.296.219 60.630.292 81.694.142
Genel Yönetim Giderleri
17 -19.819.090 -22.772.409 -5.259.933 -6.488.568
Pazarlama Giderleri
17 -1.974.216 -2.828.936 -521.952 -1.080.008
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 31.536.693 32.492.527 9.515.284 8.359.758
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -26.768.087 -29.659.923 -9.043.980 -10.515.904
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
122.307.719 221.527.478 55.319.711 71.969.420
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 9.901 407.302.096 4.802 101.211.493
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -1.222.053 -1.071.472 -531.961 -362.616
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
121.095.567 627.758.102 54.792.552 172.818.297
Finansman Gelirleri
20 125.835.799 161.575.112 34.892.300 98.394.840
Finansman Giderleri
20 -682.221.391 -371.836.254 -311.764.282 -99.845.777
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-435.290.025 417.496.960 -222.079.430 171.367.360
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-171.083 -183.849 -59.197 -115.032
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-263.381 -261.535 -73.752 -111.597
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
92.298 77.686 14.555 -3.435
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-435.461.108 417.313.111 -222.138.627 171.252.328
DÖNEM KARI (ZARARI)
-435.461.108 417.313.111 -222.138.627 171.252.328
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-435.461.108 417.313.111 -222.138.627 171.252.328
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Adi pay başına kazanç 21 -0,90000000 0,97000000 -0,40000000 0,40000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.458 113.003 -239.322 -83.332
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.458 113.003 -239.322 -83.332
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
31.286.158 -44.399.363 8.099.451 -32.526.515
Yabancı Para Çevrim Farkları
13 8.423.201 1.496.775 5.877.779 -1.326.564
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10 22.862.957 -44.630.884 2.221.672 -31.199.951
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
10 22.862.957 -44.630.884 2.221.672 -31.199.951
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 -1.265.254 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 -1.265.254 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.281.700 -44.286.360 7.860.129 -32.609.847
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-404.179.408 373.026.751 -214.278.498 138.642.481
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-404.179.408 373.026.751 -214.278.498 138.642.481
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886798
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