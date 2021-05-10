***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler430.091.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -4.592.411 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 -73.622 0 0 0 0 -1.074.920 0 0 0 7.370.271 -54.702.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.693.057 0 54.696.807 0 1.884.229.243 549.043.489 0 4.020.450.560 4.020.450.560Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler549.043.489 -549.043.489 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)114.334 452.124 0 1.121.744 19.184.182 -107.530.816 -86.658.432 -86.658.432Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-851.954 0 851.954 -851.954 -851.954 -851.954Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler430.091.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -5.444.365 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 40.712 0 0 0 0 -622.796 0 0 0 8.492.015 -35.518.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.545.011 0 54.696.807 0 2.432.420.778 -107.530.816 0 3.932.940.174 3.932.940.174Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler554.699.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -219.131 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 -121.224 0 0 0 0 -904.451 0 0 0 15.768.639 -22.389.631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.319.777 0 54.696.807 0 2.313.038.012 -458.444.388 0 3.607.213.978 3.607.213.978Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-458.444.388 458.444.388 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)212.463 160.071 4.939.557 12.638.343 -239.625.650 -221.675.216 -221.675.216Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı250.300.150 160.787 250.460.937 250.460.937Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-18.050 18.050 -18.050 -18.050 -18.050Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler805.000.000 121.877.344 870.289.152 0 0 -237.181 0 50.873.176 -4.109.167 0 0 0 0 0 91.239 0 0 0 0 -744.380 0 0 0 20.708.196 -9.751.288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.337.827 0 54.696.807 0 1.854.575.574 -239.625.650 0 3.635.981.649 3.635.981.649Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.626.020 86.469.317Dönem Karı (Zararı)-239.625.650 -107.530.816Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler280.559.220 164.398.793Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3 796.903 818.778Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler18 2.003.596 1.614.221Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.456.618 353.583Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler36.444.932 35.992.093Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler237.918.990 124.441.974Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler13 1.033.532 1.189.144Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-95.351 -11.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-12.329.666 39.033.942Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)1.324.870 -6.262.797Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9.376.972 27.114.425Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.494.199 6.985.076Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.176.525 874.289İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-20.713.834 10.322.949Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-20.665.135 15.162.323Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-48.699 -4.839.374Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları28.603.904 95.901.919Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.977.884 -9.432.602YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-703.749 -3.527.208Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 98.368Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-22.427 -438.600Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -681.322 -3.186.976FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI184.696.545 -74.776.929Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri250.460.937 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri250.460.937 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-18.050 -851.954Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 313.537.215 526.710.100Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -326.079.129 -546.828.250Türev Araçlardan Nakit Girişleri3.306.481 2.705.551Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-3.259.824 -12.416.323Ödenen Faiz6 -51.561.119 -46.823.796Alınan Faiz1.849.624 2.727.743Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -3.539.590 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)208.618.816 8.165.180Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi19.658.898 9.328.623NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)228.277.714 17.493.803DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ110.617.974 240.913.804DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ338.895.688 258.407.607Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 368.807.434 136.990.130Finansal Yatırımlar5 7.079.113 8.403.983Ticari Alacaklar7 58.488.562 63.952.909İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 69.977 12.474İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar58.418.585 63.940.435Diğer Alacaklar1.949.467 1.472.456İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.949.467 1.472.456Türev Araçlar10 22.870.272 18.517.207Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar22.870.272 18.517.207Proje Halindeki Stoklar12 412.419.504 397.604.468Peşin Ödenmiş Giderler9 12.154.110 6.698.859Diğer Dönen Varlıklar217.621 22.043ARA TOPLAM883.986.083 633.662.055TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR883.986.083 633.662.055DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar16.880.090 16.187.911İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar21 15.793.412 15.103.118İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.086.678 1.084.793Türev Araçlar10 10.522.823 1.649.554Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar1.492.338 1.649.554Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar9.030.485 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 116.613.547 112.547.450Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 5.273.088.322 5.272.407.000Maddi Duran Varlıklar26.283.278 26.920.472Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.246.057 4.383.339Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.246.057 4.383.339Peşin Ödenmiş Giderler9 35.385.771 26.822.743Diğer Duran Varlıklar14 2.256.055 2.073.683TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.485.275.943 5.462.992.152TOPLAM VARLIKLAR6.369.262.026 6.096.654.207KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 462.063.845 436.390.089Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 422.670.128 323.455.636Ticari Borçlar11.943.861 7.956.412İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 7.241.947 5.396.788İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 4.701.914 2.559.624Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar635.225 1.481.208Diğer Borçlar8 361.675 2.179.901İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar361.675 2.179.901Türev Araçlar10 13.841.520 21.875.881Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar12.347.178 15.160.681Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar1.494.342 6.715.200Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 3.476.952 4.030.346Kısa Vadeli Karşılıklar15 9.555.946 7.800.912Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar380.869 339.161Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9.175.077 7.461.751ARA TOPLAM924.549.152 805.170.385TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER924.549.152 805.170.385UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.800.451.213 1.675.979.854Ticari Borçlar7 5.213.953 4.734.096İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.213.953 4.734.096Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 2.464.535 2.925.230Uzun Vadeli Karşılıklar601.524 630.664Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar601.524 630.664TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.808.731.225 1.684.269.844TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.733.280.377 2.489.440.229ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.635.981.649 3.607.213.978Ödenmiş Sermaye20 805.000.000 554.699.850Sermaye Düzeltme Farkları121.877.344 121.877.344Birleşme Denkleştirme Hesabı870.289.152 870.289.152Geri Alınmış Paylar (-)-237.181 -219.131Paylara İlişkin Primler (İskontolar)50.873.176 50.712.389Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-4.109.167 -4.109.167Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-653.141 -1.025.675Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)91.239 -121.224Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)91.239 -121.224Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-744.380 -904.451Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10.956.908 -6.620.992Yabancı Para Çevrim Farkları20.708.196 15.768.639Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-9.751.288 -22.389.631Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-9.751.288 -22.389.631Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler112.337.827 112.319.777Diğer Yedekler54.696.807 54.696.807Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.854.575.574 2.313.038.012Net Dönem Karı veya Zararı-239.625.650 -458.444.388TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.635.981.649 3.607.213.978TOPLAM KAYNAKLAR6.369.262.026 6.096.654.207Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 67.149.918 98.865.993Satışların Maliyeti16 -16.909.696 -27.954.819TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)50.240.222 70.911.174BRÜT KAR (ZARAR)50.240.222 70.911.174Genel Yönetim Giderleri17 -7.357.086 -6.645.278Pazarlama Giderleri17 -390.547 -318.345Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 5.329.954 10.499.512Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -5.951.752 -7.344.641ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)41.870.791 67.102.422Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 -1.033.532 -1.189.144FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)40.837.259 65.913.278Finansman Gelirleri19 31.777.143 32.988.221Finansman Giderleri19 -312.240.052 -206.432.315SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-239.625.650 -107.530.816SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-239.625.650 -107.530.816DÖNEM KARI (ZARARI)-239.625.650 -107.530.816Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-239.625.650 -107.530.816Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 20 -0,43000000 -0,25000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar372.534 566.458Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)212.463 114.334Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar13 160.071 452.124Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar17.577.900 20.305.926Yabancı Para Çevrim Farkları13 4.939.557 1.121.744Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10 12.638.343 19.184.182DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.950.434 20.872.384TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-221.675.216 -86.658.432Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-221.675.216 -86.658.432http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935942BIST