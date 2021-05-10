***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler430.091.850 121.877.344 870.289.152 -4.592.411 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 -1.148.542 0 0 0 0 0 0 0 0 7.370.271 -54.702.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.693.057 0 54.696.807 0 1.884.229.243 549.043.489 0 4.020.450.560 0 4.020.450.560Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler549.043.489 -549.043.489 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)566.458 1.121.744 19.184.182 -107.530.816 -86.658.432 -86.658.432Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-851.954 851.954 -851.954 -851.954 -851.954Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler430.091.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -5.444.365 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 -582.084 0 0 0 0 0 0 0 0 8.492.015 -35.518.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.545.011 0 54.696.807 0 2.432.420.778 -107.530.816 0 3.932.940.174 3.932.940.174Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler554.699.850 121.877.344 870.289.152 -219.131 50.712.389 -4.109.167 -1.025.675 15.768.639 -22.389.631 0 112.319.777 54.696.807 2.313.038.012 -458.444.388 4.020.450.560 4.020.450.560Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-458.444.388 458.444.388 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)372.535 4.939.556 12.638.343 0 -239.625.650 -221.675.216 -221.675.216Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı250.300.150 160.787 250.460.937 250.460.937Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-18.050 18.050 -18.050 -18.050 -18.050Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler805.000.000 121.877.344 870.289.152 0 0 -237.181 0 50.873.176 -4.109.167 0 0 0 0 0 -653.140 0 0 0 0 0 0 0 0 20.708.195 -9.751.288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.337.827 0 54.696.807 0 1.854.575.574 -239.625.650 0 3.635.981.649 3.635.981.649Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI25.599.032 84.143.526Dönem Karı (Zararı)-239.625.650 -107.530.816Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler280.272.902 163.953.435Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3 936.813 950.257Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler18 2.003.596 1.614.221Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.303.776 573.423Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler36.374.684 35.976.462Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler237.451.828 124.278.543Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler13 482.544 324.393Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler44.138 108.940Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-324.477 127.196İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.634.375 40.184.332Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)1.324.870 -6.262.797Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9.681.457 27.315.904Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.490.611 7.007.609Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.190.641 1.456.899İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-20.340.732 10.666.717Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-22.488.730 -6.207.151Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.147.998 16.873.868Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları32.012.877 96.606.951Vergi İadeleri (Ödemeleri)-6.247.181 -12.298.541Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-166.664 -164.884YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-703.818 -3.973.898Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 98.368Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-22.496 -885.290Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -681.322 -3.186.976FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI184.789.144 -74.709.473Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri250.460.937 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri250.460.937 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-18.050 -851.954Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 313.537.215 526.710.100Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -326.079.129 -546.828.250Türev Araçlardan Nakit Girişleri3.306.481 2.705.551Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-3.259.824 -12.416.323Ödenen Faiz6 -51.561.119 -46.823.796Alınan Faiz1.942.223 2.795.199Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -3.539.590 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)209.684.358 5.460.155Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi19.770.877 9.471.770NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)229.455.235 14.931.925DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 112.944.804 246.302.394DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 342.400.039 261.234.319Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 372.311.785 139.316.960Finansal Yatırımlar5 7.079.113 8.403.983Ticari Alacaklar7 62.755.125 68.095.015İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 20.672 138İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar62.734.453 68.094.877Diğer Alacaklar8 4.588.663 3.512.738İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.588.663 3.512.738Türev Araçlar10 22.870.272 18.517.207Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar22.870.272 18.517.207Stoklar12 308.818 312.405Proje Halindeki Stoklar12 480.845.746 466.030.710Peşin Ödenmiş Giderler9 12.818.978 7.352.377Diğer Dönen Varlıklar1.626.143 275.211ARA TOPLAM965.204.643 711.816.606TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR965.204.643 711.816.606DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar17.458.451 16.766.272İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar21 15.793.412 15.103.118İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.665.039 1.663.154Türev Araçlar10 10.522.823 1.649.554Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar1.492.338 1.649.554Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar9.030.485 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 38.777.367 34.484.785Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 5.277.802.066 5.276.965.741Maddi Duran Varlıklar27.250.879 27.991.675Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.130.521 5.304.042Şerefiye707.175 707.175Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.423.346 4.596.867Peşin Ödenmiş Giderler9 35.423.326 26.889.087Ertelenmiş Vergi Varlığı521.373 524.115Diğer Duran Varlıklar14 2.676.470 2.485.654TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.415.563.276 5.393.060.925TOPLAM VARLIKLAR6.380.767.919 6.104.877.531KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 462.063.845 436.390.089Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 422.670.128 323.455.636Ticari Borçlar17.993.552 10.875.726İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 9.260.457 3.551.691İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 8.733.095 7.324.035Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar879.476 1.668.515Diğer Borçlar2.076.080 3.728.552İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.076.080 3.728.552Türev Araçlar13.841.520 21.875.881Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar10 12.347.178 15.160.681Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar10 1.494.342 6.715.200Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 3.824.257 4.845.313Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü39.178 62.243Kısa Vadeli Karşılıklar15 11.207.759 9.269.328Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.009.313 768.616Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10.198.446 8.500.712ARA TOPLAM934.595.795 812.171.283TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER934.595.795 812.171.283UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.800.451.213 1.675.979.854Ticari Borçlar5.218.953 4.739.096İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 5.218.953 4.739.096Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler9 2.464.535 2.925.230Uzun Vadeli Karşılıklar2.055.774 1.848.090Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.055.774 1.848.090TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.810.190.475 1.685.492.270TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.744.786.270 2.497.663.553ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.635.981.649 3.607.213.978Ödenmiş Sermaye20 805.000.000 554.699.850Sermaye Düzeltme Farkları121.877.344 121.877.344Birleşme Denkleştirme Hesabı870.289.152 870.289.152Geri Alınmış Paylar (-)-237.181 -219.131Paylara İlişkin Primler (İskontolar)50.873.176 50.712.389Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-4.109.167 -4.109.167Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-653.140 -1.025.675Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-653.140 -1.025.675Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-653.140 -1.025.675Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10.956.907 -6.620.992Yabancı Para Çevrim Farkları20.708.195 15.768.639Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-9.751.288 -22.389.631Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-9.751.288 -22.389.631Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler112.337.827 112.319.777Diğer Yedekler54.696.807 54.696.807Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.854.575.574 2.313.038.012Net Dönem Karı veya Zararı-239.625.650 -458.444.388TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.635.981.649 3.607.213.978TOPLAM KAYNAKLAR6.380.767.919 6.104.877.531Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 69.248.122 104.827.458Satışların Maliyeti16 -18.992.561 -32.368.186TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)50.255.561 72.459.272BRÜT KAR (ZARAR)50.255.561 72.459.272Genel Yönetim Giderleri17 -8.201.881 -8.276.279Pazarlama Giderleri17 -633.114 -887.737Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 6.194.383 10.782.466Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -6.433.235 -7.889.889ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)41.181.714 66.187.833Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 -482.544 -324.393FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)40.699.170 65.863.440Finansman Gelirleri19 31.983.835 33.198.901Finansman Giderleri19 -312.264.517 -206.484.217SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-239.581.512 -107.421.876Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-44.138 -108.940Dönem Vergi (Gideri) Geliri-41.396 -101.024Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.742 -7.916SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-239.625.650 -107.530.816DÖNEM KARI (ZARARI)-239.625.650 -107.530.816Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-239.625.650 -107.530.816Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 20 -0,43000000 -0,25000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar372.535 566.458Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)372.535 566.458Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar17.577.899 20.305.926Yabancı Para Çevrim Farkları4.939.556 1.121.744Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10 12.638.343 19.184.182Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)12.638.343 19.184.182DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.950.434 20.872.384TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-221.675.216 -86.658.432Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-221.675.216 -86.658.432http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935943BIST