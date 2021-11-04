***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
04.11.2021 19:41
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -4.592.411 50.712.389 -4.109.167 -1.148.542 7.370.271 -54.702.922 116.693.057 54.696.807 1.884.229.243 549.043.489 4.020.450.560 4.020.450.560
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
549.043.489 -549.043.489 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.458 8.423.201 22.862.957 -435.461.108 -404.179.408 -404.179.408
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
124.608.000 -124.608.000 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.051.339 1.051.339 -1.051.339 -1.051.339 -1.051.339
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
554.699.850 121.877.344 870.289.152 -5.643.750 50.712.389 -4.109.167 -1.153.000 15.793.472 -31.839.965 117.744.396 54.696.807 2.307.613.393 -435.461.108 3.615.219.813 3.615.219.813
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
554.699.850 121.877.344 870.289.152 -219.131 50.712.389 -4.109.167 -1.025.675 15.768.639 -22.389.631 112.319.777 54.696.807 2.313.038.012 -458.444.388 3.607.213.978 3.607.213.978
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-458.444.388 458.444.388 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-107.401 6.789.571 18.056.352 -250.001.683 -225.263.161 -225.263.161
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
250.300.150 160.787 250.460.937 250.460.937
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-10.059.476 10.059.476 -10.059.476 -10.059.476 -10.059.476
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
805.000.000 121.877.344 870.289.152 0 0 -10.278.607 0 50.873.176 -4.109.167 0 0 0 0 0 -1.133.076 0 0 0 0 0 22.558.210 0 0 0 -4.333.279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122.379.253 0 54.696.807 0 1.844.534.148 -250.001.683 0 3.622.352.278 3.622.352.278
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
410.766.642 122.906.393
Dönem Karı (Zararı)
-250.001.683 -435.461.108
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
428.427.963 549.609.114
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 2.753.440 2.887.236
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.834.394 4.835.317
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.250.114 2.843.740
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 109.749.297 105.884.709
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
353.329.032 431.833.549
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
19 -47.913.132
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.374.695 1.222.053
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 1.374.695 1.222.053
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
333.958 171.083
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-278.835 -58.672
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
19 -5.000 -9.901
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
254.294.113 33.341.176
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.221.238 -2.950.574
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
24.377.910 20.287.821
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-25.053.268 11.779.565
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.008.086 -176.111
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
241.182.623 4.400.475
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-35.617.025 -13.854.810
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
276.799.648 18.255.285
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
432.720.393 147.489.182
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-21.520.142 -24.136.716
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-433.609 -446.073
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.318.587 -6.046.690
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
228.518
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-550.100 -1.934.344
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
570.000 1.009.901
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -9.338.487 -5.350.765
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
708.534.800
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -878.714.725 -842.661.045
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
18.702.358 11.641.870
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-8.418.976 -17.252.098
Ödenen Faiz
6 -156.896.778 -130.113.693
Alınan Faiz
15.488.963 8.287.507
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -5.398.027 -16.733.752
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.149.546 -162.488.047
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
34.716.205 37.123.209
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
66.865.751 -125.364.838
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 112.944.804 246.302.394
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 179.810.555 120.937.556
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 211.580.738 139.316.960
Finansal Yatırımlar
5 10.625.221 8.403.983
Ticari Alacaklar
51.214.018 68.095.015
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,22 84.225 138
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 51.129.793 68.094.877
Diğer Alacaklar
6.261.776 3.512.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 6.261.776 3.512.738
Türev Araçlar
10 12.815.174 18.517.207
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
7.493.318 18.517.207
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5.321.856 0
Stoklar
12 331.613 312.405
Proje Halindeki Stoklar
12 105.515.034 466.030.710
Peşin Ödenmiş Giderler
9 13.506.338 7.352.377
Diğer Dönen Varlıklar
773.970 275.211
ARA TOPLAM
412.623.882 711.816.606
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
412.623.882 711.816.606
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
19.686.966 16.766.272
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 18.033.870 15.103.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.653.096 1.663.154
Türev Araçlar
10 8.566.845 1.649.554
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 1.649.554
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
8.566.845 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 42.549.904 34.484.785
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 5.742.003.352 5.276.965.741
Maddi Duran Varlıklar
26.296.513 27.991.675
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.795.864 5.304.042
Şerefiye
707.175 707.175
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.088.689 4.596.867
Peşin Ödenmiş Giderler
9 41.052.606 26.889.087
Ertelenmiş Vergi Varlığı
568.463 524.115
Diğer Duran Varlıklar
14 3.082.784 2.485.654
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.888.603.297 5.393.060.925
TOPLAM VARLIKLAR
6.301.227.179 6.104.877.531
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 173.264.571 436.390.089
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 435.464.963 323.455.636
Ticari Borçlar
26.870.370 10.875.726
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,22 8.675.954 3.551.691
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 18.194.416 7.324.035
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.190.796 1.668.515
Diğer Borçlar
269.078.265 3.728.552
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 265.776.731 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.301.534 3.728.552
Türev Araçlar
10 10.352.384 21.875.881
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
8.206.972 15.160.681
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
2.145.412 6.715.200
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 5.934.521 4.845.313
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
200.177 62.243
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 12.094.037 9.269.328
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
878.525 768.616
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11.215.512 8.500.712
ARA TOPLAM
935.450.084 812.171.283
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
935.450.084 812.171.283
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.734.812.079 1.675.979.854
Ticari Borçlar
4.524.321 4.739.096
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.524.321 4.739.096
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.822.806 2.925.230
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.265.611 1.848.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.265.611 1.848.090
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.743.424.817 1.685.492.270
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.678.874.901 2.497.663.553
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.622.352.278 3.607.213.978
Ödenmiş Sermaye
805.000.000 554.699.850
Sermaye Düzeltme Farkları
121.877.344 121.877.344
Birleşme Denkleştirme Hesabı
870.289.152 870.289.152
Geri Alınmış Paylar (-)
-10.278.607 -219.131
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.873.176 50.712.389
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.109.167 -4.109.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.133.076 -1.025.675
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.133.076 -1.025.675
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.133.076 -1.025.675
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18.224.931 -6.620.992
Yabancı Para Çevrim Farkları
22.558.210 15.768.639
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-4.333.279 -22.389.631
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-4.333.279 -22.389.631
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
122.379.253 112.319.777
Diğer Yedekler
54.696.807 54.696.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.844.534.148 2.313.038.012
Net Dönem Karı veya Zararı
-250.001.683 -458.444.388
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.622.352.278 3.607.213.978
TOPLAM KAYNAKLAR
6.301.227.179 6.104.877.531
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 266.072.045 216.327.558 123.680.952 81.284.523
Satışların Maliyeti
16 -65.669.556 -76.995.139 -25.483.516 -20.654.231
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
200.402.489 139.332.419 98.197.436 60.630.292
BRÜT KAR (ZARAR)
200.402.489 139.332.419 98.197.436 60.630.292
Genel Yönetim Giderleri
17 -22.641.761 -19.819.090 -7.521.119 -5.259.933
Pazarlama Giderleri
17 -1.801.485 -1.974.216 -673.236 -521.952
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 20.767.758 31.536.693 3.687.851 9.515.284
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -16.671.870 -26.768.087 -4.510.730 -9.043.980
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
180.055.131 122.307.719 89.180.202 55.319.711
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 47.918.132 9.901 47.918.132 4.802
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -1.374.695 -1.222.053 -410.082 -531.961
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
226.598.568 121.095.567 136.688.252 54.792.552
Finansman Gelirleri
20 195.582.413 125.835.799 104.935.819 34.892.300
Finansman Giderleri
20 -671.848.706 -682.221.391 -175.731.752 -311.764.282
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-249.667.725 -435.290.025 65.892.319 -222.079.430
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-333.958 -171.083 -182.237 -59.197
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-378.306 -263.381 -186.767 -73.752
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
44.348 92.298 4.530 14.555
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-250.001.683 -435.461.108 65.710.082 -222.138.627
DÖNEM KARI (ZARARI)
-250.001.683 -435.461.108 65.710.082 -222.138.627
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-250.001.683 -435.461.108 65.710.082 -222.138.627
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Adi pay başına kazanç 21 -0,49000000 0,08000000 -0,90000000 -0,40000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-107.401 -4.458 -289.215 -239.322
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-107.401 -4.458 -289.215 -239.322
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
24.845.923 31.286.158 1.482.821 8.099.451
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.789.571 8.423.201 -388.987 5.877.779
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10 18.056.352 22.862.957 1.871.808 2.221.672
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.738.522 31.281.700 1.193.606 7.860.129
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-225.263.161 -404.179.408 66.903.688 -214.278.498
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-225.263.161 -404.179.408 66.903.688 -214.278.498
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974964
BIST