***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler430.091.850 121.877.344 870.289.152 -4.592.411 50.712.389 -4.109.167 -1.148.542 7.370.271 -54.702.922 116.693.057 54.696.807 1.884.229.243 549.043.489 4.020.450.560 4.020.450.560Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler549.043.489 -549.043.489 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.458 8.423.201 22.862.957 -435.461.108 -404.179.408 -404.179.408Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı124.608.000 -124.608.000 0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-1.051.339 1.051.339 -1.051.339 -1.051.339 -1.051.339Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler554.699.850 121.877.344 870.289.152 -5.643.750 50.712.389 -4.109.167 -1.153.000 15.793.472 -31.839.965 117.744.396 54.696.807 2.307.613.393 -435.461.108 3.615.219.813 3.615.219.813Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler554.699.850 121.877.344 870.289.152 -219.131 50.712.389 -4.109.167 -1.025.675 15.768.639 -22.389.631 112.319.777 54.696.807 2.313.038.012 -458.444.388 3.607.213.978 3.607.213.978Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-458.444.388 458.444.388 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-107.401 6.789.571 18.056.352 -250.001.683 -225.263.161 -225.263.161Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı250.300.150 160.787 250.460.937 250.460.937Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-10.059.476 10.059.476 -10.059.476 -10.059.476 -10.059.476Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler805.000.000 121.877.344 870.289.152 0 0 -10.278.607 0 50.873.176 -4.109.167 0 0 0 0 0 -1.133.076 0 0 0 0 0 22.558.210 0 0 0 -4.333.279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122.379.253 0 54.696.807 0 1.844.534.148 -250.001.683 0 3.622.352.278 3.622.352.278Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI410.766.642 122.906.393Dönem Karı (Zararı)-250.001.683 -435.461.108Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler428.427.963 549.609.114Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3 2.753.440 2.887.236Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.834.394 4.835.317Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.250.114 2.843.740Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20 109.749.297 105.884.709Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler353.329.032 431.833.549Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler19 -47.913.132Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler1.374.695 1.222.053İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler13 1.374.695 1.222.053Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler333.958 171.083Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-278.835 -58.672Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler19 -5.000 -9.901İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler254.294.113 33.341.176Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-2.221.238 -2.950.574Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler24.377.910 20.287.821Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-25.053.268 11.779.565Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.008.086 -176.111İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler241.182.623 4.400.475Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-35.617.025 -13.854.810Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)276.799.648 18.255.285Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları432.720.393 147.489.182Vergi İadeleri (Ödemeleri)-21.520.142 -24.136.716Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-433.609 -446.073YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.318.587 -6.046.690Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri228.518Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-550.100 -1.934.344Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri570.000 1.009.901Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -9.338.487 -5.350.765FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI708.534.800Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -878.714.725 -842.661.045Türev Araçlardan Nakit Girişleri18.702.358 11.641.870Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-8.418.976 -17.252.098Ödenen Faiz6 -156.896.778 -130.113.693Alınan Faiz15.488.963 8.287.507Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -5.398.027 -16.733.752YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)32.149.546 -162.488.047Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi34.716.205 37.123.209NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)66.865.751 -125.364.838DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 112.944.804 246.302.394DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 179.810.555 120.937.556Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 211.580.738 139.316.960Finansal Yatırımlar5 10.625.221 8.403.983Ticari Alacaklar51.214.018 68.095.015İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,22 84.225 138İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 51.129.793 68.094.877Diğer Alacaklar6.261.776 3.512.738İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 6.261.776 3.512.738Türev Araçlar10 12.815.174 18.517.207Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar7.493.318 18.517.207Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar5.321.856 0Stoklar12 331.613 312.405Proje Halindeki Stoklar12 105.515.034 466.030.710Peşin Ödenmiş Giderler9 13.506.338 7.352.377Diğer Dönen Varlıklar773.970 275.211ARA TOPLAM412.623.882 711.816.606TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR412.623.882 711.816.606DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar19.686.966 16.766.272İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22 18.033.870 15.103.118İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.653.096 1.663.154Türev Araçlar10 8.566.845 1.649.554Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 1.649.554Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar8.566.845 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 42.549.904 34.484.785Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 5.742.003.352 5.276.965.741Maddi Duran Varlıklar26.296.513 27.991.675Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.795.864 5.304.042Şerefiye707.175 707.175Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.088.689 4.596.867Peşin Ödenmiş Giderler9 41.052.606 26.889.087Ertelenmiş Vergi Varlığı568.463 524.115Diğer Duran Varlıklar14 3.082.784 2.485.654TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.888.603.297 5.393.060.925TOPLAM VARLIKLAR6.301.227.179 6.104.877.531KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 173.264.571 436.390.089Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 435.464.963 323.455.636Ticari Borçlar26.870.370 10.875.726İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,22 8.675.954 3.551.691İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 18.194.416 7.324.035Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.190.796 1.668.515Diğer Borçlar269.078.265 3.728.552İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22 265.776.731 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 3.301.534 3.728.552Türev Araçlar10 10.352.384 21.875.881Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar8.206.972 15.160.681Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar2.145.412 6.715.200Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 5.934.521 4.845.313Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü200.177 62.243Kısa Vadeli Karşılıklar15 12.094.037 9.269.328Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar878.525 768.616Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11.215.512 8.500.712ARA TOPLAM935.450.084 812.171.283TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER935.450.084 812.171.283UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.734.812.079 1.675.979.854Ticari Borçlar4.524.321 4.739.096İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 4.524.321 4.739.096Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 1.822.806 2.925.230Uzun Vadeli Karşılıklar2.265.611 1.848.090Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.265.611 1.848.090TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.743.424.817 1.685.492.270TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.678.874.901 2.497.663.553ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.622.352.278 3.607.213.978Ödenmiş Sermaye805.000.000 554.699.850Sermaye Düzeltme Farkları121.877.344 121.877.344Birleşme Denkleştirme Hesabı870.289.152 870.289.152Geri Alınmış Paylar (-)-10.278.607 -219.131Paylara İlişkin Primler (İskontolar)50.873.176 50.712.389Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-4.109.167 -4.109.167Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.133.076 -1.025.675Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.133.076 -1.025.675Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.133.076 -1.025.675Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18.224.931 -6.620.992Yabancı Para Çevrim Farkları22.558.210 15.768.639Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-4.333.279 -22.389.631Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-4.333.279 -22.389.631Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler122.379.253 112.319.777Diğer Yedekler54.696.807 54.696.807Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.844.534.148 2.313.038.012Net Dönem Karı veya Zararı-250.001.683 -458.444.388TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.622.352.278 3.607.213.978TOPLAM KAYNAKLAR6.301.227.179 6.104.877.531Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 266.072.045 216.327.558 123.680.952 81.284.523Satışların Maliyeti16 -65.669.556 -76.995.139 -25.483.516 -20.654.231TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)200.402.489 139.332.419 98.197.436 60.630.292BRÜT KAR (ZARAR)200.402.489 139.332.419 98.197.436 60.630.292Genel Yönetim Giderleri17 -22.641.761 -19.819.090 -7.521.119 -5.259.933Pazarlama Giderleri17 -1.801.485 -1.974.216 -673.236 -521.952Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 20.767.758 31.536.693 3.687.851 9.515.284Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -16.671.870 -26.768.087 -4.510.730 -9.043.980ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)180.055.131 122.307.719 89.180.202 55.319.711Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 47.918.132 9.901 47.918.132 4.802Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 -1.374.695 -1.222.053 -410.082 -531.961FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)226.598.568 121.095.567 136.688.252 54.792.552Finansman Gelirleri20 195.582.413 125.835.799 104.935.819 34.892.300Finansman Giderleri20 -671.848.706 -682.221.391 -175.731.752 -311.764.282SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-249.667.725 -435.290.025 65.892.319 -222.079.430Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-333.958 -171.083 -182.237 -59.197Dönem Vergi (Gideri) Geliri-378.306 -263.381 -186.767 -73.752Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri44.348 92.298 4.530 14.555SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-250.001.683 -435.461.108 65.710.082 -222.138.627DÖNEM KARI (ZARARI)-250.001.683 -435.461.108 65.710.082 -222.138.627Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-250.001.683 -435.461.108 65.710.082 -222.138.627Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Adi pay başına kazanç 21 -0,49000000 0,08000000 -0,90000000 -0,40000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-107.401 -4.458 -289.215 -239.322Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-107.401 -4.458 -289.215 -239.322Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar24.845.923 31.286.158 1.482.821 8.099.451Yabancı Para Çevrim Farkları6.789.571 8.423.201 -388.987 5.877.779Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10 18.056.352 22.862.957 1.871.808 2.221.672DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)24.738.522 31.281.700 1.193.606 7.860.129TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-225.263.161 -404.179.408 66.903.688 -214.278.498Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-225.263.161 -404.179.408 66.903.688 -214.278.498http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974964BIST