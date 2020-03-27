***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
27.03.2020 12:21
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Yönetim Kurulumuzca, Yönetim Kurulumuzun 27.12.2019 tarihli ve 51 numaralı kararı ile almış olduğu ve kamuyu aydınlatma platformunda açıklamış olduğumuz tahsisli sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzun, ülke ve dünya genelinde yaşanan koşullar nedeniyle geri çekilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İptal Edilen Süreç
Sermaye Artırımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832730
BIST
12:3989.810
En Yüksek
|Değişim
|: -1,88%
|| -1.717,66
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
89.417
12:396,4630
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0675
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4713
En Düşük
6,3903
12:397,1205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0607
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1240
En Düşük
7,0479
12:39336,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,41
|Açılış
|: 336,91
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
337,36
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|COSMO
|2,20
|37
|% 10,00
|
|TIRE
|5,20
|16.111.830
|% 9,94
|
|SAMAT
|1,34
|2.177.377
|% 9,84
|
|EKIZ
|1,24
|13.465
|% 9,73
|
|EMNIS
|2,18
|14.933
|% 9,55
|
|QNBFL
|116,10
|3.062.419
|% -9,93
|
|RTALB
|5,76
|6.218.618
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.334.542
|% -9,77
|
|LKMNH
|6,18
|4.373.272
|% -9,38
|
|MPARK
|13,92
|25.797.195
|% -9,02
|
|THYAO
|9,14
|786.006.316
|% -1,19
|
|GARAN
|8,00
|395.277.326
|% 0,76
|
|ASELS
|23,54
|368.525.337
|% -2,97
|
|ECILC
|4,89
|217.138.001
|% 0,82
|
|IPEKE
|7,68
|174.527.316
|% -3,03
|
|IHLGM
|0,85
|97.969.302
|% 1,19
|
|IHLAS
|0,45
|44.555.486
|% -2,17
|
|ODAS
|1,29
|122.114.958
|% -3,01
|
|THYAO
|9,14
|786.006.316
|% -1,19
|
|YKBNK
|1,91
|143.150.904
|% -1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8621
|7,9015
|% 1,03
|
|Frank
|6,6777
|6,7179
|% 0,97
|
|Riyal
|1,7153
|1,7239
|% 1,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.621
|-9,68
|
|Altın Gr.
|336
|337
|1,41
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,42
|14,45
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,04
|
|B. Petrol
|25,91
|25,91
|-0,43
|