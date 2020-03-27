***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniYönetim Kurulumuzca, Yönetim Kurulumuzun 27.12.2019 tarihli ve 51 numaralı kararı ile almış olduğu ve kamuyu aydınlatma platformunda açıklamış olduğumuz tahsisli sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzun, ülke ve dünya genelinde yaşanan koşullar nedeniyle geri çekilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.İptal Edilen SüreçSermaye Artırımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832730BIST