***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2021 14:34
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Üsküdar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 / 30.06.2021 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Üsküdar Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulan, SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958596
BIST
15:511.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,65
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.460
En Düşük
1.450
15:518,4240
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0299
|Açılış
|: 8,4180
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|Önceki Kapanış
|: 8,4730
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8,4900
En Düşük
8,3749
15:519,8970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0716
|Açılış
|: 9,8750
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|Önceki Kapanış
|: 9,9700
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10,0025
En Düşük
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15:51484,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,34
|Açılış
|: 484,68
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
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489,19
En Düşük
483,12
BIST En Aktif Hisseler15:51
|SELGD
|6,50
|24.489.137
|% 9,98
|
|MANAS
|19,28
|7.932.293
|% 9,98
|
|IZFAS
|7,50
|5.509.938
|% 9,97
|
|SELVA
|7,74
|56.960.107
|% 9,94
|
|UFUK
|20,48
|996.563
|% 9,93
|
|IDEAS
|41,32
|2.027.283
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|67.932.857
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|48.750.511
|% -9,92
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|IDGYO
|2,79
|14.893.031
|% -8,52
|
|GARAN
|9,34
|1.070.365.580
|% -0,64
|
|PETKM
|6,08
|692.377.474
|% 1,00
|
|KRDMD
|8,34
|640.976.369
|% 1,21
|
|GENIL
|16,41
|548.376.118
|% 3,40
|
|ARCLK
|33,92
|520.651.601
|% 2,60
|
|GARAN
|9,34
|1.070.365.580
|% -0,64
|
|PETKM
|6,08
|692.377.474
|% 1,00
|
|YKBNK
|2,54
|275.634.246
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,09
|105.645.528
|% -0,91
|
|KRDMD
|8,34
|640.976.369
|% 1,21
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|15:51
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,4222
|8,4240
|% -0,35
|
|Euro
|9,8936
|9,8970
|% -0,72
|
|Sterlin
|11,5587
|11,6167
|% -0,94
|
|Frank
|9,1870
|9,2423
|% -0,45
|
|Riyal
|2,2377
|2,2489
|% -0,44
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.790
|1.790
|3,15
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.265
|-10,00
|
|Tam
|3.201
|3.282
|-6,47
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,13
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,57
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|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,05
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|B. Petrol
|69,42
|69,42
|-0,09
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