***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi
14.08.2020 18:14
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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22.07.2020 / 23.07.2020 / 14.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22/07/2020 tarihli borçlanma aracı ihracı başvurusuna istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") tarafından onaylanan ihraç Belgesi ve eki ile birlikte Başvuru Formu ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869112
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|3.122
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|Tam
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|35,04
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