***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11/08/2021 - 13/09/2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 11/08/2021 tarihli borçlanma aracı ihracı başvurusuna istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") tarafından onaylanan ihraç Belgesi ve eki ile birlikte Başvuru Formu ekte sunulmuştur. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963425BIST