***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
21.01.2021 10:04
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 1.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, mevcut 554.699.850,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 250.300.150,-TL nominal tutarda nakden artırılarak 805.000.000,-TL'ye yükseltilmesi hususundaki ihraç talebimize ilişkin olarak hazırlanmış olan taslak izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Henüz Kurul'ca onaylanmamış taslak izahname ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903605
BIST
18:051.578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,68
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.578
En Düşük
1.578
18:057,3990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0201
|Açılış
|: 7,4520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4232
En Düşük
7,3844
18:058,9897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0041
|Açılış
|: 9,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0243
En Düşük
8,9624
18:05446,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,79
|Açılış
|: 446,54
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
444,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNKRN
|33,00
|1.690.623
|% 10,00
|
|SEKUR
|22,24
|1.177.297
|% 9,99
|
|COSMO
|16,63
|1.521.828
|% 9,99
|
|TKURU
|348,50
|223.040
|% 9,97
|
|PKENT
|1.576,00
|384.544
|% 9,97
|
|PSDTC
|33,34
|1.630.293
|% -9,99
|
|PSDTC
|33,34
|1.630.293
|% -9,99
|
|PSDTC
|33,34
|1.630.293
|% -9,99
|
|PSDTC
|33,34
|1.630.293
|% -9,99
|
|SANFM
|15,70
|33.881
|% -9,98
|
|EKGYO
|2,53
|41.719.009
|% 2,85
|
|SISE
|8,16
|18.704.401
|% 0,74
|
|GARAN
|10,08
|13.474.359
|% 0,30
|
|SKBNK
|1,59
|12.359.770
|% 0,63
|
|VKING
|8,22
|10.367.072
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,53
|41.719.009
|% 2,85
|
|SKBNK
|1,59
|12.359.770
|% 0,63
|
|IHLGM
|1,47
|6.504.205
|% 1,38
|
|TSKB
|1,98
|6.139.174
|% 0,00
|
|SISE
|8,16
|18.704.401
|% 0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3922
|7,3975
|% -0,29
|
|Euro
|8,9757
|8,9866
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,1237
|10,1745
|% 0,29
|
|Frank
|8,3029
|8,3529
|% 0,03
|
|Riyal
|1,9691
|1,9790
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|4,58
|
|Altın Gr.
|446
|446
|0,44
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|16,00
|
|Tam
|2.934
|3.007
|23,06
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|11,15
|
|Çeyrek
|711
|727
|5,58
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,96
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,01
|
|B. Petrol
|55,96
|55,96
|-0,12
|
Seans Raporu
18:05
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10:14TACTR
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10:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TAVHL, EREGL
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10:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 25 artarak (% 0.45 ) 1, 398
-
10:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, SEKUR, UFUK, OZRDN, TDGYO, SNKRN, COSMO