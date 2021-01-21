Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)

21.01.2021 10:04



***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (SPK Onayına Sunulan)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirketimizin 1.000.000.000,-TL  kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, mevcut 554.699.850,-TL  olan çıkarılmış sermayesinin, 250.300.150,-TL  nominal tutarda nakden artırılarak 805.000.000,-TL'ye yükseltilmesi hususundaki ihraç talebimize ilişkin olarak hazırlanmış olan taslak izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Henüz Kurul'ca onaylanmamış taslak izahname ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903605


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.578
Değişim :  0,55% |  8,68
Açılış :  1.578  
Önceki Kapanış :  1.569  
En Yüksek
1.578 En Düşük
1.578
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SNKRN 33,00 1.690.623 % 10,00  
SEKUR 22,24 1.177.297 % 9,99  
COSMO 16,63 1.521.828 % 9,99  
TKURU 348,50 223.040 % 9,97  
PKENT 1.576,00 384.544 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3922 7,3975 % -0,29  
Euro 8,9757 8,9866 % 0,01  
Sterlin 10,1237 10,1745 % 0,29  
Frank 8,3029 8,3529 % 0,03  
Riyal 1,9691 1,9790 % -0,05  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.874 1.875 4,58  
Altın Gr. 446 446 0,44  
Cumhuriyet 2.939 2.984 16,00  
Tam 2.934 3.007 23,06  
Yarım 1.418 1.455 11,15  
Çeyrek 711 727 5,58  
Gümüş.Ons 25,92 25,96 0,11  
Gümüş Gr. 6,16 6,17 0,01  
B. Petrol 55,96 55,96 -0,12  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru