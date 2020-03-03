***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 03.03.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Şirketimiz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAIGY00025 Peşin 0,0724310 7,2431 0 0,0724310 7,2431B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 Peşin 0,0724310 7,2431 0 0,0724310 7,2431Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAIGY00025 4.220.407,92 21,72931B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 89.235.592,08 21,72931Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan net dönem karımız 549.043.489,00-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız ise 138.157.537,80-TL'dir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan 549.043.489,00-TL tutarındaki net dönem karından Şirketimiz kar dağıtım politikası çerçevesinde:Yasal kayıtlarımızda yer alan Genel Kanuni Yedek Akçe'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin (1.) fıkrasında ve Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 33.maddesinin (a) bendi hükmünde belirtilen tavana ulaşması dolayısıyla ayrılmamasına,Yıl içinde yapılan toplam 481.750,00-TL tutarındaki bağışın 549.043.489,00-TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karına eklenmesi sureti ile hesaplanan 549.525.239,00-TL tutarındaki Birinci Kar Payının Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karından- Şirketimizin 430.091.850,00-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %5'ine tekabül eden 21.504.592,50-TL tutarındaki kısmının (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,05-TL, temettü oranı brüt %5,00'tir.) nakden ortaklarımıza birinci temettü olarak dağıtılmasına,- Kalan tutardan Şirketimizin ödenmiş sermayesinin %21,729312'sine tekabül eden 93.456.000,00-TL tutarındaki kısmının (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,21729312-TL, temettü oranı brüt % 21,729312'dir.) bedelsiz pay şeklinde olmak üzere ortaklarımıza birinci temettü olarak dağıtılmasına,- Kalan tutardan 9.647.407,50-TL tutarındaki kısmının ikinci temettü olarak (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,02243104-TL, temettü oranı brüt %2,243104'tür) ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,- Ortaklarımıza kısmen nakit ve kısmen bedelsiz pay şeklinde dağıtılacak olan 1. Temettü tutarının 114.960.592,50-TL ve nakden dağıtılacak olan 2. temettü tutarının 9.647.407,50-TL olmak üzere dağıtılacak toplam temettü tutarının 124.608.000,00-TL olarak (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,28972416-TL, temettü oranı brüt %28,972416) tespit edilmesine,- Ortaklarımıza nakit dağıtılacak temettü tutarları toplamından Şirketimizin ödenmiş sermayesinin yüzde beşinin düşülmesi neticesinde kalan tutar olan 9.647.407,50-TL üzerinden hesaplanan 964.740,75-TL'nin Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına,- Kalan tutarın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,- Temettü bedellerinin hangi tarihlerde ödeneceğine Genel Kurulca karar verilmesine,2. Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına,3. İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun kamuya açıklanmasına,karar verilmiştir.Saygılarımızla,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ŞEklenen DökümanlarEK: 1 Akiş GYO 2019 Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUAKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 430.091.8502. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 109.461.965,09* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 549.483.811 138.157.537,84. Vergiler ( - ) -440.322 05. Net Dönem Kârı 549.049.489 138.157.537,86. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 549.043.489 138.157.537,8Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 138.157.537,89. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 481.750 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 549.525.239 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 114.960.592,5 114.960.592,5* Nakit 21.504.592,5 21.504.592,5* Bedelsiz 93.456.000 93.456.00012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 9.647.407,5 9.647.407,516. Genel Kanuni Yedek Akçe 964.740,75 964.740,7517. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 423.470.748,25 12.584.797,0520. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 1.406.802,64 4.220.407,92 1,02 0,2897242 28,97242B Grubu 29.745.197,36 89.235.592,08 21,67 0,2897242 28,97242TOPLAM 31.152.000 93.456.000 22,7 0,2897242 28,97242http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823970BIST