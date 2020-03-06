***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK onayı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.01.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 3, 7, 8, 15, 16, 18, 20SPK Başvuru Tarihi 09.01.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 04.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.04.2020Ek Açıklamalar09/01/2020 tarihli açıklamamıza istinaden, Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı artırımı ve Esas Sözleşme Tadili talebine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12233903-340.08-E.2586 sayılı ekteki yazısı ile uygun bulunmuştur.Kayıtlı Sermaye Tavanı artırımı ve Esas Sözleşme Tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu' nun onayladığı ekteki hali ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izinler alındıktan sonra, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Kamoyunun bilgisine sunulur,Saygılarımızla,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Eklenen DökümanlarEK: 1 Bildirim yazısı.pdfEK: 2 Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824861BIST