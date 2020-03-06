***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.03.2020 11:59
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.01.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 3, 7, 8, 15, 16, 18, 20
SPK Başvuru Tarihi 09.01.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.04.2020
Ek Açıklamalar
09/01/2020 tarihli açıklamamıza istinaden, Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı artırımı ve Esas Sözleşme Tadili talebine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12233903-340.08-E.2586 sayılı ekteki yazısı ile uygun bulunmuştur.
Kayıtlı Sermaye Tavanı artırımı ve Esas Sözleşme Tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu' nun onayladığı ekteki hali ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izinler alındıktan sonra, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamoyunun bilgisine sunulur,
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Bildirim yazısı.pdf
EK: 2 Onaylı Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824861
BIST