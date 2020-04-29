AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

BIST En Aktif Hisseler
|AVOD
|2,75
|137.232.230
|% 10,00
|ADESE
|1,54
|132.465.588
|% 10,00
|AYCES
|25,30
|1.047.079
|% 10,00
|PAPIL
|14,52
|37.574.791
|% 10,00
|EGCYO
|0,66
|69.078
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6307
|8,6740
|% -0,27
|Frank
|7,1362
|7,1792
|% -0,02
|Riyal
|1,8531
|1,8624
|% 0,01
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|-4,46
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,87
|Cumhuriyet
|2.453
|2.510
|-4,80
|Tam
|2.518
|2.572
|-4,90
|Yarım
|1.227
|1.257
|-2,40
|Çeyrek
|615
|629
|-1,20
|Gümüş.Ons
|15,19
|15,23
|0,06
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|B. Petrol
|23,58
|23,58
|0,84
Seans Raporu
- 14:22CEMAS Yüzde 4.72 oranında artışla 1.11 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 630, 049 adet işlem
- 14:21CRFSA Yüzde 7.61 oranında artışla 8.48 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 500, 233 adet işlem
- 14:20XU100 Endeks 101, 129 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 6, 512.00 milyon TL de
- 14:20ARSAN Yüzde 6.67 oranında artışla 4.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 016, 072 adet işlem
- 14:19CRFSA Yüzde 6.98 oranında artışla 8.43 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 354, 466 adet işlem