***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
11.08.2021 16:14
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.08.2019 - 28.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yıllık gözden geçirme sürecinde, şirketimizin ulusal uzun vadeli kredi notunu yatırım yapılabilir seviye olan 'BBB (tur)' olarak, görünümünü ise negatif olarak korumuştur.
Öte yandan rapor tarihi itibariyle, sözleşmede belirtilen raporlama dönemi sonunda Şirketimiz insitafiyle sözleşmenin yenilenmemesi sebebiyle Fitch Ratings ile Şirketimiz arasındaki ticari ilişki sona ermiştir.
Söz konusu rapora, kurumsal websitemiz (www.akisgyo.com) üzerinden erişebilirsiniz.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957290
BIST
17:531.411
En Yüksek
|Değişim
|: -1,82%
|| -26,18
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.410
17:538,6610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0624
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
17:5310,1751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0814
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1907
En Düşük
10,0616
17:53485,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 8,21
|Açılış
|: 485,77
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
486,08
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler17:52
|MARKA
|5,06
|3.131.088
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.411.233
|% 9,99
|
|DERIM
|10,58
|20.360.844
|% 9,98
|
|VKING
|6,29
|13.167.430
|% 9,97
|
|KARYE
|13,06
|93.324.849
|% 9,93
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|RODRG
|16,06
|12.636.618
|% -9,98
|
|EDATA
|15,76
|30.278.641
|% -9,94
|
|KTSKR
|38,60
|103.123.099
|% -9,94
|
|IDGYO
|3,63
|376.613
|% -9,93
|
|KRDMD
|7,93
|2.008.743.928
|% -1,00
|
|GARAN
|9,00
|1.520.697.101
|% -1,21
|
|EREGL
|19,12
|1.187.441.692
|% -2,99
|
|SISE
|8,32
|1.144.591.602
|% -0,83
|
|GENIL
|15,22
|1.020.593.584
|% -3,24
|
|KRDMD
|7,93
|2.008.743.928
|% -1,00
|
|YKBNK
|2,41
|454.944.050
|% -3,21
|
|GARAN
|9,00
|1.520.697.101
|% -1,21
|
|SISE
|8,32
|1.144.591.602
|% -0,83
|
|EKGYO
|1,83
|252.151.808
|% -1,08
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6529
|8,6587
|% 0,70
|
|Euro
|10,1617
|10,1719
|% 0,77
|
|Sterlin
|11,9651
|12,0251
|% 0,97
|
|Frank
|9,3597
|9,4161
|% 0,97
|
|Riyal
|2,3007
|2,3122
|% 0,75
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|18,59
|
|Altın Gr.
|486
|486
|8,21
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,50
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,08
|
|B. Petrol
|70,28
|70,28
|-0,35
|
Seans Raporu
17:52
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-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 91 kaybederek (% -1.61 ) 1, 522
-
17:55
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, YKBNK, GARAN
-
17:55XU100
Endeks 1, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 59 altında . İşlem hacmi 14, 606.00 milyon TL de
-
17:55ZOREN
Yüzde -7.91 oranında düşüşle 1.63 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 012, 249 adet işlem
-
17:54IHGZT
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 1.15 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 510, 832 adet işlem