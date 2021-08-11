***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.08.2019 - 28.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yıllık gözden geçirme sürecinde, şirketimizin ulusal uzun vadeli kredi notunu yatırım yapılabilir seviye olan 'BBB (tur)' olarak, görünümünü ise negatif olarak korumuştur.Öte yandan rapor tarihi itibariyle, sözleşmede belirtilen raporlama dönemi sonunda Şirketimiz insitafiyle sözleşmenin yenilenmemesi sebebiyle Fitch Ratings ile Şirketimiz arasındaki ticari ilişki sona ermiştir.Söz konusu rapora, kurumsal websitemiz (www.akisgyo.com) üzerinden erişebilirsiniz.Saygılarımızla,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957290BIST