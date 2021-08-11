Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

11.08.2021 16:14



***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.08.2019 - 28.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yıllık gözden geçirme sürecinde, şirketimizin ulusal uzun vadeli kredi notunu yatırım yapılabilir seviye olan 'BBB (tur)' olarak, görünümünü ise negatif olarak korumuştur.
Öte yandan rapor tarihi itibariyle, sözleşmede belirtilen raporlama dönemi sonunda Şirketimiz insitafiyle sözleşmenin yenilenmemesi sebebiyle Fitch Ratings ile Şirketimiz arasındaki ticari ilişki sona ermiştir.
  
Söz konusu rapora, kurumsal websitemiz (www.akisgyo.com) üzerinden erişebilirsiniz.
  
Saygılarımızla,
  
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957290


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:531.411
Değişim :  -1,82% |  -26,18
Açılış :  1.439  
Önceki Kapanış :  1.437  
En Yüksek
1.439 En Düşük
1.410
BIST En Aktif Hisseler17:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARKA 5,06 3.131.088 % 10,00  
DOBUR 17,83 3.411.233 % 9,99  
DERIM 10,58 20.360.844 % 9,98  
VKING 6,29 13.167.430 % 9,97  
KARYE 13,06 93.324.849 % 9,93  
daha fazla
17:52 Alış Satış %  
Dolar 8,6529 8,6587 % 0,70  
Euro 10,1617 10,1719 % 0,77  
Sterlin 11,9651 12,0251 % 0,97  
Frank 9,3597 9,4161 % 0,97  
Riyal 2,3007 2,3122 % 0,75  
daha fazla
17:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.747 1.748 18,59  
Altın Gr. 486 486 8,21  
Cumhuriyet 3.222 3.271 53,00  
Tam 3.207 3.288 53,06  
Yarım 1.550 1.591 25,67  
Çeyrek 778 795 12,83  
Gümüş.Ons 23,46 23,50 0,14  
Gümüş Gr. 6,53 6,54 0,08  
B. Petrol 70,28 70,28 -0,35  
Seans Raporu 17:52
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru